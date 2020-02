Achmea locatie Apeldoorn neemt 3.200 zonnepanelen in gebruik

Duurzaamheid wordt steeds een belangrijker thema. Zo ook bij Feenstra! Naast onze elektrische bussen rijden onze monteurs nu ook op bakfietsen rond in Amsterdam. Heb jij er al eentje zien rijden? #Duurzaamheid #MVO pic.twitter.com/ikCy4be5Mb

Ze wordt er blij van, de overstap van de bijstand naar werk en school, maar het is financieel een uitdaging. Verslagen maakte ze op de computer van haar buurvrouw. Partner CU Online vond dat dit anders moest en kwam in actie. Lees mee! stichtinganders.nl/computer-h… #gevenmaaktrijk #mvo pic.twitter.com/Ddwe8aNK6Q

@NormaalsteZaak @VerweyJonkerIns Dat wordt zeker een interessant rapport om te lezen. Als ondernemers hebben wij de verantwoordelijkheid voor een gezonde economie waarin positieve financiële resultaten samengaan met zorg voor onze mensen en planeet! #mvo

Aan de vele vacatures te zien is #duurzaamheid / #mvo booming business! @acre start daarom met een kantoor in Amsterdam voor werving duurzame jobs in Benelux o.l.v. @HarcoLeertouwer duurzaam-ondernemen.nl/acre-s… #vacatures #recruiment #werving pic.twitter.com/Eg0DY7VGQf

Vrijdag op een mooie locatie in Amersfoort: het Happy Valentijns Jaarevent van #HappyPlanetProfessionals! Samen op zoek én op weg naar manieren om #duurzaam te #ondernemen 👊🏼 Inspireren, elkaar leren kennen en elkaar motiveren was het doel en dat is zeker gelukt! 😃 #mvo pic.twitter.com/58YqbwAvjj

Local 983’s MVO Chapter Chair Meeting When: February 25, 2020 Time: 5 P.M to 9 P.M. Place: 125 Barclay Street, Room 9 New York, NY #local983 #mvo #dc37 instagram.com/p/B8ocpMPgMfo/…

De snelle #verdozing van t Nederlandse #landschap brengt uiteraard #schade aan het #erfgoed & #biodiversiteit. Maar nu die gebouwen er toch staan, kunnen de #daken en #muren volgelegd worden met #panelen #windmolens #windbomen en #groen. Bijv. hier in #Roosendaal #mvo #vastgoed pic.twitter.com/xB2lJvsssq

Wie betreibt ein Unternehmen seine ganzen MVPs? Eine Lösung: Minimum Viable Operations (MVO) Gutes Konzept und toller Artikel von Holger Arendt Digital Products made by innogy °d lab #agile #MVP #MVO “Minimum Viable Operations” by Holger Arendt link.medium.com/GzRG44mw73

Verbaast mij niet. Wehkamp verdient het geld met haar financieringsmaatschappij, niet met de (kleding)verkoop. Vooral mensen met minder geld zijn hier de dupe van. Je hoeft niet in één keer een groot bedrag neer te tellen. Hoezo #mvo ? twitter.com/jvb038/status/…

Circulair FM: behouden en maximaal benutten van de producten op de werkplek m.a.g. (1) reductie van de CO2-uitstoot (2) lagere inkoopkosten. #mvo #cfo twitter.com/1SmartWorkPlac…

En zo is het maar net! Werknemers met beperking, 'je bent dom als je ze niet aanneemt' nos.nl/l/t/2199583 via @NOS #inclusiefondernemen #mvo #arbeidsbeperking #waardevol

“Voedselverspilling veel groter dan gedacht... “ We moeten meer oog hebben voor de mensen die ons voedsel produceren en hun leef/werkomstandigheden! #mvo #labour rights #decentwork @FAIRTRADE nederland @MaxHavelaar duurzaambedrijfsleven.nl/agri…