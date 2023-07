BIT, een vooruitstrevende leverancier van datacenterdiensten, heeft een nieuwe

mijlpaal bereikt in hun streven naar duurzaamheid met de lancering van een innovatieve solar carport op de parkeerplaats van BIT-MeetMe in Ede. De carport, gebouwd door GroenLeven, is uitgerust met 366 grote zonnepanelen en biedt acht laadpalen voor elektrische voertuigen (EV’s). De officiële opening van de carport vond plaats op 7 juli, waarbij wethouder Arnold Versteeg van Ede aanwezig was om het project feestelijk te openen.

Met deze duurzame toevoeging zet BIT een belangrijke stap om eigen energie op te wekken en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De solar carport is strategisch geplaatst om maximale blootstelling aan zonlicht te garanderen, waardoor een optimale energieopwekking mogelijk is. De 366 grote zonnepanelen op de carport hebben een indrukwekkend vermogen en zullen naar verwachting ongeveer 1,5% van het totale stroomverbruik van BIT’s datacenters opwekken. Alle stroom die BIT gebruikt is al groen, maar op deze manier voorzien ze ook een deel in eigen behoefte en wordt het lichtnet ontlast.

Grand opening

Tijdens de officiële opening op 7 juli heeft BIT’s CTO, Alex Bik, een inspirerende speech gegeven over de totstandkoming en de technologie achter de solar carport. Hij benadrukte het belang van duurzame initiatieven en de rol die BIT speelt als voorloper in de sector. “We zijn ontzettend trots op de realisatie van deze solar carport,” zei Alex Bik. “Het is een concrete stap in onze duurzaamheidsstrategie en illustreert onze inzet om groene energie te genereren. We danken GroenLeven voor hun uitstekende werk en zijn verheugd dat wethouder Arnold Versteeg

aanwezig was om ons initiatief te ondersteunen.”

Groene toekomst

Met de solar carport en de bijbehorende laadpalen toont BIT haar betrokkenheid bij de groeiende elektrische mobiliteit en biedt ze een duurzame laadinfrastructuur voor haar klanten en medewerkers. Door het gebruik van schone energiebronnen draagt BIT bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en bevordert het een schonere en groenere toekomst.

Over BIT

BIT beheert een drietal datacenters in Ede en is gespecialiseerd in groene colocatie, privacyvriendelijke cloudoplossingen, internetverbindingen, managed hosting en outsourcing voor zakelijke gebruikers van het internet. BIT levert aan kwaliteitsbewuste organisaties de ruggengraat voor hun IT- en internet-infrastructuur. Betrouwbaarheid is het uitgangspunt van de dienstverlening, zodat klanten zich zorgeloos met hun kernactiviteiten bezig kunnen houden. BIT onderscheidt zich door een hoog kennisniveau, jarenlange ervaring en een pragmatische aanpak. Het bedrijf streeft naar een

verantwoorde bedrijfsvoering en investeert continu in duurzame technologieën en innovatieve oplossingen. Ook is BIT ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.