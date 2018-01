ABN AMRO en Frans van Houten (CEO Philips) winnaars The Circulars 2018

In een ceremoniële bijeenkomst gisteravond (22 januari) tijdens het World Economic Forum in Davos zijn de winnaars bekend gemaakt in de verschillende categorieën van ‘The Circulars’ editie 2018. ABN AMRO is tot winnaar gekozen in de categorie ‘Investors’. De CEO van Philips, Frans van Houten, is gekozen tot ‘Leader’ van 2018. The Circulars, een initiatief van het World Economic Forum en het Forum of Young Global Leaders, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Accenture Strategy, is ’s werelds belangrijkste programma voor circulaire economie.

De prijs biedt erkenning aan individuen en organisaties over de hele wereld die opmerkelijke bijdragen leveren aan de circulaire economie in de privésector, de publieke sector en de samenleving.

In de categorie ‘Award voor Circular Economy Leadership’ (Award to honor an individual who has demonstrated inspirational leadership in the journey towards a circular economy) won in 2016 ook al een Nederlandse CEO: Feike Sijbesma van DSM. Nu dus Frans van Houten van Philips.

In de categorie ‘Award for Circular Investor’ (Award for an investment body or individual providing financial backing for the circular economy to become mainstream) behoorde -naast ABN AMRO- ook Rabobank, PGGM en ING tot de finalisten.

(bericht wordt later aangevuld)