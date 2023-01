Meer dan duizend privéjets vlogen afgelopen jaar binnen een week van en naar vliegvelden rond het Zwitserse Davos, tijdens het jaarlijkse World Economic Forum. Tijdens de top was de CO2-uitstoot van deze vluchten richting het bergresort vier keer hoger dan in een gemiddelde week. Dat blijkt uit een analyse van CE Delft in opdracht van Greenpeace International.

Luchtvaartexpert Maarten de Zeeuw van Greenpeace: “De rijkste en machtigste mensen vliegen naar Davos om daar achter gesloten deuren over klimaat en ongelijkheid te praten. Maar ze reizen met het vervuilendste en meest exclusieve vervoersmiddel: een privéjet. Dat is gewoon schaamteloos. Zeker nu er in januari door heel Europa hitterecords sneuvelen en klimaatrampen wereldwijd steeds meer mensen raken.’

Privéjets liggen sinds afgelopen jaar onder een vergrootglas, na kritiek op ultra-korte vluchten die prominente publieke figuren maken zoals bijvoorbeeld Max Verstappen. De analyse die Greenpeace International publiceert komt een paar dagen voordat leiders uit de politiek en het bedrijfsleven naar Davos afreizen voor het World Economic Forum 2023. De bijeenkomst heeft het zelfbenoemde doel om de klimaatcrisis en andere ‘lopende crises’ aan te pakken en roept op tot ‘stevige gezamenlijke actie’.

Dit onderzoek toont aan dat het aantal privévluchten van en naar vliegvelden rond Davos twee keer zo hoog was tijdens het World Economic Forum 2022 dan tijdens een gemiddelde week. Al deze vluchten veroorzaakten een CO2-uitstoot die gelijk staat aan wat 350.000 auto’s in één week uitstoten. De onderzoekers stellen dat de helft van de vluchten die week gelinkt kan worden aan de bijeenkomst van politiek leiders en CEO’s.

Van al deze vluchten was 53% een korte vlucht van minder dan 750 km die makkelijk met de trein of auto had gekund. 38% was zelfs korter dan 500 km. De allerkortste vlucht die week was maar 21 km. De meeste vluchten van of naar de Davos vliegvelden kwamen vanuit Duitsland, Frankrijk en Italië. Vanuit Nederland gingen in de onderzochte periode acht vluchten heen en zes vluchten terug.

“80% van de wereldbevolking heeft nooit gevlogen, maar de klimaatschade die de luchtvaart veroorzaakt raakt hen wel. En dan claimt het WEF de 1,5 graad doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs te omarmen. Daarmee is deze jaarlijkse ‘privéjet bonanza’ een onsmakelijk lesje hypocrisie. Als we echt willen gaan voor een groene, rechtvaardige en veilige wereld voor iedereen, dan horen privévliegtuigen in een museum thuis. De zogenaamde wereldleiders moeten het goede voorbeeld geven en privéjets en onnodige korte vluchten verbieden,” zegt De Zeeuw.

Privéjets zijn niet gereguleerd in de EU, ook al zijn ze het meest vervuilende vervoermiddel per passagier en kilometer. In 2022 begonnen verschillende EU landen in navolging van Frankrijk zich uit te spreken voor EU-brede afspraken om de vervuiling van privéjets terug te dringen.