Abbot Kinney’s versnelt de plant-based revolutie vanuit schap Albert Heijn

Voedselsysteem in transitie

De conclusie van een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is helder: het huidige voedselsysteem is niet duurzaam. De productie én consumptie van vlees en zuivel is onhoudbaar en vormen de grootste milieubelasting. Door plantaardig te eten verminder je direct je impact op het milieu omdat er bijvoorbeeld minder broeikasgassen worden uitgestoten en minder water nodig is. Het effect is zelfs veel groter dan minder vliegen of een elektrische auto rijden, concludeerden wetenschappers van de universiteit van Oxford. Als iedereen plantaardig zou eten, zou de voedselindustrie-gerelateerde uitstoot kunnen dalen met 70%.

De laatste jaren wordt de consument zich steeds bewuster van de impact van ons huidige eetpatroon op dier en natuur en dit is niet zonder gevolgen; er is een heuse verschuiving gaande in het schap: “Retailers verbreden het aanbod op de schappen voor plantaardig”, aldus Cecile Spoorenberg van marktonderzoeksbureau IRI. In 2019 introduceerde Albert Heijn al schapkaartjes met daarop het woord ‘vegan’ zodat klanten in één oogopslag zien welke artikelen vrij zijn van dierlijke ingrediënten zonder dat ze de ingrediëntenlijsten van producten hoeven te controleren. De supermarkt gaat nog een stap verder en introduceert in april 2020 een volledig vegan schap, met een vaste prominente plek voor de producten van Abbot Kinney’s.