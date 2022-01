ABB en Coolbrook starten samenwerking voor de levering van duurzame technologie voor de petrochemische markt

ABB en Coolbrook hebben een intentieverklaring ondertekend om een strategisch partnerschap aan te gaan voor de introductie van Roto Dynamic Reactor (RDR)-technologie. Doel van deze intentieverklaring is om de implementatie van de RDR-technologie te versnellen in de (petro)chemische industrie en commercieel aantrekkelijker te maken. Deze technologie zal de uitstoot van broeikasgassen in stoomkraakinstallaties drastisch beperken. De overeenkomst zal leiden tot een combinatie van de innovatieve elektrisch aangedreven RDR-technologie van Coolbrook en de geïntegreerde energieoplossingen die door ABB ontwikkeld zijn. Deze toepassingen zijn bedoeld voor de (petro)chemische industrie.

Olefinen, zoals ethyleen en propyleen, zijn de belangrijkste grondstoffen die in de chemische industrie worden gebruikt voor met name de productie van polymeren. De voornaamste technologie voor de productie van olefinen is momenteel het stoomkraken door pyrolyse (thermische ontleding) bij hoge temperatuur van hoofdzakelijk koolwaterstofgrondstoffen, verdund met stoom in een zogeheten kraakinstallatie.

De nieuwe RDR-technologie van Coolbrook kan de energie-intensieve, conventionele kraakinstallaties vervangen door de mechanische energie van de rotoras rechtstreeks over te brengen op de koolwaterstofvloeistof. Dit wordt bereikt door aërodynamische werking via roterende bladstroom. Wanneer dit proces wordt aangedreven met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, is het mogelijk de broeikasgasemissies in het stoomkraakproces met 100 procent (dus volledig) te reduceren. De Coolbrook-technologie kan worden gebruikt met verschillende grondstoffen, waaronder gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen. Recent werd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen de eerste steen gelegd voor de pilot plant waar de RDR-technologie nader zal worden ontwikkeld.

De operationele processen van de RDR-technologie worden dankzij de samenwerking geoptimaliseerd door de hoogwaardige expertise van ABB in automatisering, elektrificatie en digitalisering. ABB zal de energie-efficiëntie van de RDR-technologie verder verbeteren door de integratie van haar elektrische motoren en frequentieregelaars. Hierdoor wordt implementatie van de RDR-technologie laagdrempeliger en kan de petrochemische industrie hun ambitie om uitstoot drastisch terug te brengen, sneller waarmaken.

Het rapport “Tracking Energy 2021” van de International Energy Agencies (IEA) illustreert dat de wereldwijde CO2-uitstoot van chemische en petrochemische processen 1,2 miljard ton bedroeg in 2020. Het elektrificeren van procesindustrieën zal de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen: dit draagt bij aan de belofte die ABB gedaan heeft om haar klanten te ondersteunen bij het verminderen van hun jaarlijkse CO2-uitstoot met 100 miljoen ton in 2030.

Ilpo Kuokkanen, Executive Chairman van Coolbrook: “Coolbrook heeft zich tot doel gesteld een sterk en uitgebreid ecosysteem op te bouwen rond de RDR-technologie om deze voor de industrie zo snel mogelijk commercieel toepasbaar te maken. ABB wordt een belangrijke partner in dat ecosysteem en heeft het potentieel om het proces aanzienlijk te versnellen. Onze RDR-technologie en de technologie van ABB vullen elkaar perfect aan. Samen bieden ze een unieke elektrische, koolstofvrije oplossing voor een van de grootste industriële processen ter wereld”.

Voor de industrie betekent het partnerschap dat zij vanaf de FEED-fase worden ondersteund in het totaalaanbod van Coolbrook/ABB. Dit omvat o.a. RDR-pakketten, elektromotoren en -aandrijvingen, automatisering, veiligheid, stroomdistributie, instrumentatie en analyzers, conditiebewaking en volledige digitalisering. Als gevolg daarvan zal de (petro)chemische industrie profiteren van hogere operationele opbrengsten, lagere bedrijfskosten, eenvoudiger onderhoud, lagere kapitaalkosten en daarmee ook hogere winstmarges.

Colin Ward, Senior Vice President voor ABB Energy Industries Chemicals & Refining, voegt hieraan toe: “Elektrificatie van stoomkrakers in de ethyleenproductie biedt de mogelijkheid om de emissies in deze processen wereldwijd met 300 miljoen ton per jaar te verminderen. ABB werkt samen met partners aan duurzame oplossingen om onze klanten in staat te stellen hun broeikasgasemissies, afval en energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd de energietransitie in de wereld op verantwoorde wijze te ondersteunen.”