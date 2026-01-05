Rotterdam Shore Power (RSP) heeft ABB geselecteerd voor de aanleg en het onderhoud van walstroominstallaties bij drie deepsea containerterminals in de Rotterdamse haven. ABB kwam als winnaar uit de aanbestedingsprocedure van RSP – een joint venture van Havenbedrijf Rotterdam en Eneco – dankzij haar bewezen staat van dienst.

RSP kondigde vorig jaar al overeenkomsten aan voor de installatie van walstroom bij APM Terminals Maasvlakte II, Hutchison Ports ECT Delta en Hutchison Ports ECT Euromax. In totaal wordt 8 kilometer kade voorzien van walstroom, met 35 aansluitpunten voor zeegaande containerschepen tijdens laden en lossen. Elke terminal krijgt een eigen installatie, georganiseerd in afzonderlijke projecten met aparte contracten voor de bouw en exploitatie.

De aan ABB gegunde contracten omvatten detailengineering, bouw van de installaties en meerjarige onderhoudscontracten per terminal. De bouw start – onder voorbehoud van definitieve investeringsbeslissingen en vergunningverlening – naar verwachting in de tweede helft van 2026. ABB werkt gelijktijdig aan alle drie terminals, met als doel dat schepen vanaf de tweede helft van 2028 gebruik kunnen maken van walstroom.

Samen vormen deze projecten de grootste walstroominstallaties ter wereld, met een totaal vermogen van meer dan 100 MVA. ABB legt tientallen kilometers hoog-, midden- en laagspanningskabels en glasvezelkabels aan en bouwt conversiestations, zodat zowel ECT als APMT walstroom kunnen aanbieden aan schepen aan hun kades.

“We zijn verheugd om samen te werken met ABB aan deze projecten. Met de expertise en bewezen ervaring van ABB maken we walstroom beschikbaar voor alle schepen die aanleggen bij APMT en ECT in Rotterdam. Dit vermindert CO₂-uitstoot. De haven van Rotterdam loopt voorop met elektrificatie op deze schaal.” – Ina Barge en Tiemo Arkesteijn, co-CEO's Rotterdam Shore Power

“Dit grootschalige project toont ABB’s expertise in het leveren van walstroom van concept tot aansluiting. Onze efficiënte end-to-end-oplossingen omvatten ontwerp, inbedrijfstelling, onderhoud en support, met minimale verstoring van de operatie tijdens de installatie. We zijn trots om bij te dragen aan de verduurzaming van de haven van Rotterdam en aan de EU-doelstelling voor emissievrije havens.” – Rune Braastad, President, Marine & Ports-divisie ABB

De Nederlandse overheid ondersteunt de projecten met subsidies via de Tijdelijke Subsidieregeling Walstroom Zeeschepen Klimaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zijn de projecten ‘SPAR’ (APMT) en ‘EPORTS’ (ECT Delta en ECT Euromax) geselecteerd door de Europese Commissie als onderdeel van het Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) binnen het Connecting Europe Facility (CEF)-programma.