Aantal vrouwelijke bestuurders bij beursondernemingen wéér afgenomen

Het aantal vrouwelijke bestuurders bij Nederlandse beursondernemingen is voor het tweede achtereenvolgende jaar gedaald in plaats van gestegen; van 15 naar 13. Het percentage vrouwelijk bestuurders daalt daardoor naar 6,2%.

Het aantal vrouwen in de raden van commissarissen van Nederlandse beursondernemingen is dit jaar wel iets gestegen, van 23,1% in 2016 naar 24,6% in 2017. Dat blijkt uit de tiende jaarlijkse Nederlandse Female Board Index van prof. dr Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society.

Opvallendste resultaten:

24,6% van de commissarissen is vrouw, 6,2% van de bestuurders is vrouw (2016: respectievelijk 23,1% en 7,1%)

Totale aantal vrouwelijke bestuurders afgenomen in plaats van toegenomen

Zes bedrijven voldoen aan het streefgetal van 30% vrouwen in RvB én RvC, dit waren er vorig jaar nog maar twee

Nog steeds komt de meerderheid van de nieuwe vrouwelijke commissarissen uit het buitenland (56%)

Van alle 64 nieuwe commissarissen is een kwart vrouw (25%). Er zijn dit jaar twee vrouwelijke bestuurders benoemd van in totaal 24 nieuwe bestuurders (8,3%). Aan de andere kant vertrokken twee vrouwelijke bestuurders. Daarnaast heeft het aantal vrouwelijke bestuurders te lijden onder de overname door NN van Delta Lloyd; Delta Lloyd had namelijk twee vrouwen in de Raad van Bestuur.

30%-quota

Zes bedrijven voldoen nu aan het wettelijke streefgetal van 30% vrouw in de raad van bestuur én raad van commissarissen. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar. Wolters Kluwer heeft de meeste vrouwen in de RvB en RvC: vier van de negen zijn vrouw (44%). 30 bedrijven voldoen aan het streefgetal (30%) voor alleen de RvC. In 2016 waren dit er 24. Lückerath-Rovers: ‘Het is opvallend dat er 18 bedrijven zijn die drie of vier vrouwen in de hun RvB en RvC hebben zitten. Zij beïnvloeden de percentages in positieve zin. Waarom lukt het deze bedrijven wel? Het excuus ‘We kunnen ze niet vinden’ is echt achterhaald.’

De achterblijvers

18 van de 85 beursfondsen (21%) hebben nog steeds geen vrouw in de RvB of RvC. Ajax, FlowTraders en Pharming zijn de hekkensluiters met in totaal 9 bestuurders en commissarissen waarvan er geen enkele vrouw is. Twee ondernemingen die vorig jaar nog op de laatste plaats stonden, Vopak en Boskalis, benoemden dit jaar hun eerste vrouw.

Andere bijzonderheden

De Female Board Index toont ook andere gegevens (leeftijd, zittingsduur en nationaliteit) over de samenstelling van RvB en RvC bij de 85 beursondernemingen. In al deze aspecten verschillen de vrouwen wezenlijk van de mannen. Ze zijn gemiddeld jonger, komen vaker uit het buitenland en zitten relatief korter op hun positie. Daarnaast is het opvallend dat er nog steeds 13 mannelijke commissarissen zijn die langer dan de maximale termijn van 12 jaar in de RvC zitten (met één uitschieter van ruim 22 jaar), terwijl geen van de vrouwen de 12-jaarstermijn heeft overschreden.

