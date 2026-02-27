De 28 beursgenoteerde ondernemingen die in februari hun jaarverslag 2025 publiceerden, hebben hun duurzaamheidsverslag gemiddeld met 14,9% ingekort. Het verslag daalde van gemiddeld 87 pagina’s (2024) naar 74 pagina’s (2025). Daardoor nam de totale omvang van het jaarverslag met 6,2% af ten opzichte van een jaar eerder. Eumedion publiceerde deze bevindingen op basis van eigen onderzoek.

Tot nu toe is Hydratec de enige onderneming zonder volledig ‘CSRD-proof’ duurzaamheidsverslag over 2025. Het maakbedrijf rapporteert naar eigen zeggen alleen “in de geest van” de CSRD, wat volgens Hydratec de leesbaarheid heeft verbeterd. Ook liet het geen beperkte mate van zekerheid uitvoeren door de externe accountant. Dit bespaarde circa € 300.000 aan accountantskosten.

Ook Nedap en Alfen gaven hun externe accountant geen assurance-opdracht, hoewel zij stellen dat hun verslag is opgesteld volgens de CSRD en de ESRS. Dit leverde een besparing op van € 210.000 voor Nedap en € 220.000 voor Alfen.

Hydratec, Nedap en Alfen vallen door de zogenoemde omnibusrichtlijn binnenkort overigens niet langer onder de CSRD. De accountantskosten daalden gemiddeld met 5,8% bij alle onderzochte 28 beursgenoteerde ondernemingen.