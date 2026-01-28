Het is een jaarlijkse traditie met inhoud: op 23 januari waren de bestuurders uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met duurzaamheid en/of economie in hun portefeuille bij elkaar voor het jaarlijkse portefeuillehoudersoverleg duurzaamheid.

Aan de orde kwamen relevante trends en ontwikkelingen én vanzelfsprekend de inzet binnen de MRA-samenwerking op het gebied van duurzaamheid.

Ruimtelijke consequenties en geopolitiek

In het eerste deel van het overleg werd onder meer stilgestaan bij ontwikkelingen die medebepalend zijn voor de gezamenlijke inzet en de manier waarop die inzet het beste kan worden gepleegd. Floor Gordon, wethouder in Amstelveen en bestuurlijk trekker van de MRA-inzet op circulaire economie, wees daarbij met name op het groeiende besef dat het realiseren van onze circulaire ambities ook ruimtelijke consequenties heeft.

Zeker in de overgangsperiode naar een circulaire economie zal sprake zijn van extra ruimteclaims, zowel in de steden als daarbuiten. Het is belangrijk om dat mee te nemen in de ruimtelijke plannen en in trajecten zoals de NOVEX MRA. Daarnaast wees Gordon erop dat onze inzet op circulaire economie over méér gaat dan ons leefklimaat. Geopolitieke ontwikkelingen maken duidelijk dat die inzet ook cruciaal is voor het behoud van onze strategische autonomie.

Gezamenlijke inzet in MRA

Tijdens het tweede deel van het overleg stonden de acties die zijn opgenomen in de MRA Agenda onder ambitie 1 (‘Naar een energieneutrale en circulaire regio’) centraal. Daarbij gingen de bestuurders in kleine groepjes in gesprek met elkaar en met de ambtelijk trekkers van de betreffende acties: circulair inkopen, inzet op grondstoffenstromen, hoger op de R-ladder, circulaire gebiedsontwikkeling, inzet op lokale voedselketens, verduurzaming van de zon-keten / sluiten van kringlopen voor kritieke grondstoffen, lobby-inzet richting Rijk en Europa.

Overdrachtsdossier gemeenteraadsverkiezingen

Het laatste deel van de bijeenkomst ging over het door de MRA Directie opgestelde overdrachtsdossier ‘MRA-inzet op circulaire economie’. Dit dossier is bedoeld om de overdracht naar een nieuwe lichting bestuurders na de gemeenteraadsverkiezingen zo soepel mogelijk te laten verlopen en de nieuwe bestuurders al aan het begin van hun bestuurstermijn te laten zien wat de MRA-samenwerking voor hen en voor hun gemeente kan betekenen. De bestuurders gaven aan dit initiatief te verwelkomen en gaven suggesties om de relevantie ervan te vergroten. Deze suggesties worden meegenomen bij het vertalen van het concept naar een definitieve versie die binnenkort zal worden verspreid onder de MRA-bestuurders duurzaamheid en economie.