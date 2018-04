Aanmelding voor nieuwe Food100-lijst van start: Wie zijn de voedselveranderaars van vandaag en morgen?

Vanaf dinsdag 3 april is de aanmelding geopend voor Food100, hét netwerk voor de voedselveranderaars van vandaag en morgen. Een onafhankelijke deskundige jury stelt de lijst van 100 gamechangers samen en selecteert 50 gevestigde voedselveranderaars en 50 jonge talenten. Aanmelden of nomineren voor de Food100-lijst kan tot en met 31 mei online op Food100.nl.

Food100 is een netwerk voor voedselverbeteraars. Van gevestigde leiders tot aanstormend talent, ofwel voor iedereen die zich dagelijks hard maakt voor een beter en duurzamer voedselsysteem. De Food100-lijst bestaat uit 50 changemakers ‘onder de 30’, en 50 gamechangers ‘van boven de 30’. De 30-plussers zijn gevestigde namen die naast een groot netwerk ook al aanzienlijke invloed hebben binnen de voedingsindustrie. De jonge talenten zijn vol belofte, maar weten nog niet de impact te genereren die de ‘captains of industry’ – groot of klein – wel hebben. Op dinsdag 16 oktober maakt de jury de Food100-lijst officieel bekend tijdens een speciale Food100-breakfastmeeting in Veghel.

Food100 is een gezamenlijk initiatief van Slow Food Youth Network, AgriFood Capital, Food Hub en Food Inspiration. Doelstelling van Food100 is om talent met invloed te koppelen. Door foodgeneraties te verbinden, willen we het gevestigde leiderschap inspireren en de jongste generatie foodondernemers kansen bieden om met nieuwe initiatieven de toekomst vorm te geven. Door de jonge honden te koppelen aan de ervaren rotten, ontstaat een dynamisch netwerk dat jaarlijks ververst.

Naast de jaarlijkse Food100-breakfastmeeting waarbij het hele Food100-netwerk samenkomt, organiseren we een aantal keer per jaar een informele Food100-meetup bij een van de ‘leden’. Met het ‘CEO for a day-programma’ bieden we eagere youngsters uit de Food100-lijst de kans om een dagje mee te lopen bij de meer ervaren gamechangers, die zich hier vrijwillig voor kunnen aanmelden. Zo stimuleren we de kruisbestuiving jaarrond en realiseren we een levendig netwerk met zo groot mogelijke impact.

Hoe komt Food100 tot stand?

Een onafhankelijke deskundige jury stelt na twee beoordelingsrondes uit alle aanmeldingen de Food100 samen. De jury vormt een brede afspiegeling van onze voedselindustrie en bestaat uit de volgende experts:

Peter Klosse, smaakprofessor en oprichter van de Academie voor Gastronomie

Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid

Helen Kranstauber, mede-eigenaar Food Cabinet

Freke van Nimwegen, mede-oprichter restaurant InStock

Martin Scholten, lid van de concernraad van Wageningen University & Research

Ruud Zanders, (mede)oprichter en eigenaar kippenboerderij Kipster

Dalila Sayd, oprichter van Het EETschap

Aanmelden

Ben jij of ken jij een voedselveranderaar die een plek verdient in de Food100? Meld jezelf of iemand anders dan aan op www.food100.nl aanmelden en motiveer waarom deze persoon in de Food100 thuishoort. Op 31 mei sluit de aanmelding. Op 16 oktober maakt de jury de Food100 bekend tijdens een speciale Food100-breakfast meeting in Veghel.