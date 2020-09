Aankopen worden impact met ondergoed van Moja

De afgelopen maanden heeft een jong Moja team hard gewerkt aan het bouwen van een online winkel met kwaliteit ondergoed voor mannen en vrouwen dat een ongelooflijke impact maakt. Hoewel er door COVID-19 enkele tegenslagen waren binnen het productieproces is het Moja team er in geslaagd tijdloze en comfortabele modellen op een duurzame manier te produceren in Portugal. De producten worden niet alleen duurzaam geproduceerd, maar ze zijn ook duurzaam omdat ze lang mee gaan. Wat Moja echt onderscheidt van andere ondergoed merken is de impact die met elke aankoop wordt gemaakt. Voor elk stuk Moja ondergoed dat wordt verkocht wordt er ook één stuk ondergoed of herbruikbaar maandverband lokaal gemaakt in Tanzania. Daarnaast krijgt een kind lokaal educatie over gezondheid en hygiëne en worden de lokaal gemaakte producten gedoneerd tijdens deze educatie lessen. Op die manier zorgt Moja er met haar partners voor dat elke aankoop échte impact maakt.

Dit wordt mogelijk gemaakt door Moja’s eigen stichting. Stichting Moja is werkzaam in de Arusha regio van Tanzania en heeft als doel het vergroten van gelijke kansen op het gebied van gezondheid en hygiëne. Door samen te werken met lokale partners zorgt Moja voor lokale impact. Zo zorgt Moja ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om een vak te leren. Zo groeit hun kennis over ondernemen en leren zij hoe onderbroeken en herbruikbaar maandverband kan worden gemaakt. Op die manier stimuleert Moja de groei van lokale economieën. Op scholen zorgt Moja ervoor dat kinderen meer kennis krijgen over gezondheid, hygiëne en de pubertijd. Daarnaast ontvangen zij hygiëne producten om zo gezond mogelijk te blijven en hun school af te kunnen maken.

Thom, een van de oprichters van Moja: “Ik geloof dat wij de kracht van consumenten kunnen gebruiken om iets terug te doen voor de wereld. Op die manier koop je niet alleen iets voor jezelf, maar ook iets voor een ander. Dat is precies waarom wij Moja zijn gestart.”

Moja ondergoed is gemaakt van 95% katoen dat verbouwd is in Turkije en OEKOTex Standard 100 gecertificeerd is. De onderbroeken worden op duurzame wijze gemaakt in Portugal. Er zijn in totaal drie modellen beschikbaar, twee modellen voor vrouwen en een boxer voor mannen. Voor zowel mannen als vrouwen is er de keuze uit drie kleuren. Alle modellen zijn zo gemaakt dat ze zowel comfortabel zitten en tijdloos zijn.