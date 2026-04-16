Tijdens de Future Proof Covention -Impact Trade Fair in de Jaarbeurs Utrecht heeft Synergie op vrijdag 10 april de Ones2Watch 2026 gelanceerd: de lijst met organisaties die in Nederland nu al sterk inspireren, maar nog relatief onbekend zijn bij het grote publiek. De Ones2Watch maken deel uit van het Inspirerende 40-onderzoek en laten zien welke voorlopers de potentie hebben om uit te groeien tot de inspirerende organisaties van morgen.

De lijst richt zich nadrukkelijk niet op de grootste merken of de organisaties met het grootste mediabudget, maar op organisaties die mensen echt raken en aandacht verdienen zonder die te hoeven kopen. Juist dat maakt de Ones2Watch tot een relevante graadmeter voor bestuurders, marketeers en leiders die willen begrijpen waar nieuwe inspiratiekracht ontstaat.

Uit de analyse achter de lijst blijkt dat deze organisaties zich onderscheiden door vijf terugkerende bouwstenen: bouwen vanuit de toekomst, impact combineren met ondernemerschap, inzetten op bereik, radicaal eigen zijn en een secure base creëren waarin mensen initiatief durven nemen. Daarmee is de Ones2Watch niet alleen een ranking, maar ook een praktisch richtinggevend model voor organisaties die relevant willen blijven in een veranderende markt.

De editie van 2026 laat tegelijk zien dat de lat hoger ligt dan voorheen. Maatschappelijke impact blijft belangrijk, maar organisaties moeten vandaag ook overtuigen op kwaliteit, gebruiksgemak en service. Voor impactgedreven voorlopers betekent dat: niet alleen goed doen, maar ook aantoonbaar goed presteren voor klanten. Precies daarin schuilt de nieuwswaarde van deze lijst.

De Ones2Watch laten zien welke organisaties die combinatie nu al waarmaken. De lijst bevat onder meer namen als Upfront, BioToday, The Good Roll, Ella’s Kitchen Organic, Yoni, Ecosia, Plastic Whale, Trees for All, Johnny Cashew, Food for Skin, Fairphone, De Correspondent, EasyToys en Yumeko. Samen vormen zij een staalkaart van de nieuwe generatie organisaties die maatschappelijke relevantie verbinden aan een sterk en herkenbaar merk.

Met de lancering van de Ones2Watch 2026 onderstreept Synergie dat de meest interessante organisaties van deze tijd vaak nog niet de grootste zijn, maar wel de duidelijkste signalen afgeven over waar markten, merken en maatschappelijke waarde naartoe bewegen. Zoals in de eerste communicatie over de lancering werd gesteld: dit zijn “de eerste signalen van wat morgen groot wordt”.

Foto: Bastiaan Poutsma i.o.v. Michiel Ton