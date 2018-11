Aandeel duurzamere producten met keurmerk vaak al 30% of meer

In meerdere productcategorieën is het omzetaandeel in de supermarkt van producten met een keurmerk al 30% of meer. Het betreft voeding, die voldoet aan strengere eisen voor duurzaamheid, transparantie en controle in de hele keten. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

De verkoop in supermarkten van voeding met een onafhankelijk gecontroleerd keurmerk voor duurzaamheid stijgt dit jaar opnieuw fors. Met een groei van 20%, voegen de keurmerken ruim 300 miljoen euro extra toe aan de supermarktomzet in het eerste half jaar van 2018. In vergelijking met de reguliere supermarktgroei van 2,6% in dezelfde periode, winnen producten met een keurmerk dus duidelijk aandeel. De grootste groei wordt gerealiseerd door het Beter Leven Keurmerk, met name in vleeswaren. Hiervan is het aanbod sterk uitgebreid de afgelopen jaren. Beter Leven laat een groei zien van 200 miljoen euro (+32%) en vleeswaren met een keurmerk, met name Beter Leven, voegde 50% meer omzet toe (+95M).

Vis, Vlees en Koffie koplopers

Binnen alle categorieën wordt meer en meer voeding aangeboden en verkocht uit ketens met een geborgde duurzamere prestatie, die zichtbaar wordt gemaakt door onafhankelijke keurmerken. De aandelen van producten met een keurmerk zijn fors, met vis, vlees en koffie/thee als koplopers waarin respectievelijk al 67%, 30% en 35% wordt verkocht aan producten met een van de gemeten keurmerken. Bij vis gaat het over de keurmerken MSC en ASC, bij vlees over biologisch en Beter Leven keurmerk en bij koffie/thee over Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ en biologisch. Geborgde duurzaamheid wordt dus steeds meer de norm, in plaats van een segment voor een kleine groep bewuste consumenten.