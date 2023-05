De omzet van duurzamere voeding in de supermarkt is in 2022 met +11% sterker gegroeid dan de totale markt (+4,8%). Hierdoor is het omzetaandeel van producten met een duurzamer keurmerk binnen de totale foodomzet in de supermarkt gestegen naar 22,3%. Ondanks de sterke inflatie, zet de verduurzaming van de voedselverkopen dus door. Dit blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail over het hele jaar 2022.

De verwachting was dat de inflatie en hoge prijsstijgingen van voeding ook een aanzienlijke impact zouden hebben op de aankoop van duurzamere producten, maar de impact op het totaal lijkt vooralsnog beperkt. De totaalomzet keurmerken groeide met +11% dubbel zo hard dan de totale foodomzet en ging door de 7 miljard euro omzetgrens heen. Het omzetaandeel van producten met een duurzamer keurmerk was over heel 2022 het hoogste ooit.

De omzet in AGF met keurmerk groeide het sterkst in 2022 (+19,2%), maar het omzetaandeel in AGF (13,2%) is nog laag in vergelijking met de groepen ei en vis die elk ruim 80% aandeel hebben of koffie/thee en vlees/vleeswaren met elk ongeveer 50% aandeel.

De viskeurmerken (MSC en ASC) behouden een hoog keurmerkaandeel (80,1%). Opvallend is de groei in visconserven en de daling in verse vis. Het biologische keurmerk laat een lichte groei zien (+3,8%), maar omdat de totale markgroei in voeding hoger is, neemt het aandeel wel wat af. De groei van het Beter Leven keurmerk (+10,8%) is met name te danken aan kip, waarvan de omzet bijna verdubbelde

De duurzamere producten die verkocht worden via Aldi en Lidl zijn geen onderdeel van deze monitor, maar de indicatie is dat beide formules samen ongeveer 1 miljard euro omzetten van producten met een duurzamer keurmerk. Daarmee ligt de totale omzet in duurzamere voeding met een keurmerk op ruim 8 miljard euro.

Figuur 1: Ontwikkeling van het omzetaandeel van duurzamere keurmerken binnen de totale omzet van de gemeten categorieën binnen Supermarkten (inclusief online, exclusief Aldi/Lidl)

Over Circana en de Monitor Keurmerken Retail

Circana is een vooraanstaande aanbieder van marktinformatie, marktinzichten en consultancydiensten op het gebied van FMCG en Retail. Circana werkt samen met een consortium aan deze Monitor Keurmerken Retail. Dit zijn ASC, Bionext, COV, MSC en Stichting Beter Leven keurmerk. In de Monitor Keurmerken Retail zijn de volgende keurmerken opgenomen: ASC, Beter Leven, Biologisch, Fair Trade/Max Havelaar, MSC, On the way to PlanetProof, Rainforest Alliance en UTZ voor alle supermarkten behalve Aldi en Lidl. Er is een keuze gemaakt voor deze onafhankelijk geborgde keurmerken. De weergeven cijfers zijn dus exclusief de duurzamere programma’s van sectoren en/of winkelformules zoals bv. Kip van Morgen en Duurzame Zuivel keten.