De jaarlijkse Monitor Keurmerken Retail van Circana laat ook voor 2023 zien dat de groei in de bestedingen aan duurzamere voeding doorzet. In 2023 bestond 25% van alle omzet in voeding en dranken uit producten met een duurzamer keurmerk, een toename van 22% ten opzichte van het jaar ervoor.

25% van alle omzet in voeding en dranken bestond vorig jaar uit producten met een duurzamer keurmerk. In 2022 was dit nog 22,3%. Terwijl de algehele foodomzet met 9,5% groeide het afgelopen jaar, groeide de omzet van food met een keurmerk ruim dubbel zo hard, met 22%. De grootste aanjager van de groei is het vervangen van het reguliere pluimveevlees (vers vlees en vleeswaren) met producten met een 1-ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Binnen pluimveevlees is voor bijna € 500 miljoen aan vlees vervangen.

Dankzij de groei van kip met 1-ster Beter Leven, is vlees(waren) toegetreden tot de top-3 van categorieën met het hoogste keurmerk aandeel. Vis staat met 80,2% keurmerk aandeel (ASC en MSC) op nummer één, eieren staan op de tweede plaats met 79,0% en vlees(waren) komen nieuw binnen op de derde plek met 60,0% van de omzet die vanuit producten met een duurzamer keurmerk komt.

Duurzamere aardappelen

Gekeken naar de overige groeifactoren, zien we dat naast kip ook aardappelen een forse stijging laten zien, met name door het On the Way to Planet Proof-keurmerk. Ook groente, fruit, cacao, ontbijtgranen en bakproducten met een duurzaam keurmerk stijgen ver boven de gemiddelde groei van 22% uit.

Groei biologisch

Opvallend is ook dat de omzet in biologische producten blijft doorgroeien. Binnen vers groeit biologisch met bijna 16% en biologische kruidenierswaren groeien met bijna 12%. Binnen biologisch is de grootste groei zichtbaar voor groente en fruit, maar ook biologische aardappelen, conserven, rundvlees, gevogelte, brood, vis en kaas laten dubbele groeicijfers zien. Binnen kruidenierswaren zijn met name koffie, maaltijden, snoep, koek, ontbijtgranen en dierenvoeding de groepen met de hoogste groei in biologisch.

Door grens van € 10 miljard

Het Beter Leven keurmerk is met afstand het grootste keurmerk, met bijna € 4 miljard omzet. De keurmerkenmonitor is nog zonder de data van de retailers Aldi en Lidl. Wanneer we deze twee discounters meenemen op basis van een inschatting, is de totale omzet van producten met een duurzamer keurmerk in 2023 de magische omzetgrens van € 10 miljard gepasseerd. Het vervangen van reguliere voedingsproducten naar producten met duurzamere keurmerk is volgens Circana dus een robuuste en blijvende trend in de supermarkt.