Aanbod aanpassen in bedrijfsrestaurants kan leiden tot gezondere keuzes

‘Nudging’ kan een succesvolle manier zijn om mensen op het werk gezonder te laten eten, blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd door de Vrije Universiteit (VU). Door onder meer het aanbod aan te passen en het bedrijfsrestaurant anders in het richten, kochten werknemers vaker gezonde broodjes, fruit en 30+ kaas.

Meer dan de helft van de mensen wil zijn eigen eetgedrag verbeteren, maar de omgeving kan dit lastig maken. Denk bijvoorbeeld aan verleiding voor ongezond eten in het bedrijfsrestaurant.

‘Nudging’ betekent dat je mensen een duwtje (‘nudge’) geeft om een goede keuze te maken. Denk bijvoorbeeld aan Holle Bolle Gijs in de Efteling (“papier hier!”), die mensen stimuleert om hun afval netjes op te ruimen.

Nudging versterkt het gedrag dat ze eigenlijk willen uitvoeren (gezonder eten) en haalt de drempels weg, zonder dat het beperkingen oplegt. Met een nudge kun je iemand helpen om zijn doel te bereiken.

Belangrijkste uitkomsten

In het onderzoek werd geëxperimenteerd met verschillende nudging- en prijsstrategieën. Onder meer deze strategieën bleken succesvol:

De verhouding van het aanbod aanpassen naar 60% betere keuze en 40% uitzondering.

Elke dag een gezonder broodje goedkoper aanbieden.

Gezondere producten beter in het zicht zetten of op een betere plek in de looproute.

Dit leverde positieve resultaten op. Van de gezondere belegde broodjes, 30+ kaas en het fruit werd meer verkocht in de bedrijfsrestaurants die in de ‘experimenteergroep’ zaten, dan in de controlegroep van bedrijfsrestaurants waar geen strategieën waren ingezet. Bij de broodjes zag je het meeste resultaat.

Goede trend

Steeds meer bedrijven en werknemers willen een gezond aanbod in hun bedrijfsrestaurants. Bedrijven bieden bijvoorbeeld gezonde volkorenbroodjes aan en serveren maaltijden met veel groente. Soms biedt de werkgevers zelfs gratis fruit aan.

Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum, is positief over deze ontwikkeling. “Steeds meer bedrijfsrestaurants in het bedrijfsleven en de overheid gaan voor een gezonder aanbod. Cateraars gaan hier in mee door hun aanbod steeds gezonder te maken en creatief mee te denken met de wensen van de klant. Wij vinden dit een enorm mooie ontwikkeling.”

Waarom gezond bedrijfsrestaurant

Waarom is een gezond bedrijfsrestaurant belangrijk? Werknemers geven aan zich prettig te voelen bij een gezond aanbod. “Veel mensen vinden het normaal dat de werkgever gezond eten beschikbaar stelt,” licht Feunekes toe. “Je kunt ook verder denken dan het bedrijfsrestaurant, bijvoorbeeld gratis fruit. Overal watertappunten is nog zo’n voorbeeld.”

Voor bedrijven heeft een gezond bedrijfsrestaurant ook een voordeel. Het bevorderen van de gezondheid van werknemers kan leiden tot lager ziekteverzuim, maar ook tot betere inzetbaarheid, hogere motivatie en minder verloop van medewerkers.

Bekijk de handleiding Verleid worden om gezonder te lunchen op het werk.

Richtlijnen Gezondere Kantines

Het Voedingscentrum heeft in 2014 in opdracht van het Ministerie van VWS de Richtlijnen Gezondere Kantines gemaakt. Deze richtlijnen helpen om kantines gezonder in te richten, dus om meer richting Schijf van Vijf te bewegen. Denk aan schoolkantines, maar ook kantines van sportclubs. “We willen de richtlijnen graag uitbreiden voor bedrijven en instellingen. Samen met cateringbedrijven gaan we kijken welke strategieën uit het onderzoek verder ontwikkeld kunnen worden. We gaan ons er samen met cateraars voor inzetten dat deze positieve ontwikkeling doorzet.”

Meer over het onderzoek

Het onderzoek werd geïnitieerd door Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties), onder de vlag van het Nationaal Programma Preventie. Gezondheidswetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam voerden het onderzoek uit over een periode van 3 maanden in 30 bedrijfsrestaurants. Het Voedingscentrum zat in de stuurgroep van het onderzoek. Lees het onderzoeksrapport (1 MB, pdf)