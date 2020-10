Aaliyah (13) presenteert met trots eerste duurzame collectie tienermodemerk Divapowerdp

Gisteravond presenteerde Aaliyah Saleh (13) haar eerste collectie in haar Divapowerdp modemerk. Ze is daarmee ’s werelds jongste modeontwerpster met een eigen duurzame tienerkledinglijn. De Eileen Flair Pants, met ritsen op de broekspijpen, was het meest in het oog springend ontwerp. De kleding van Divapowerdp is van duurzame materialen en wordt lokaal geproduceerd. Met haar kledinglijn wil deze jonge ondernemer uit Amsterdam tieners inspireren tot ander – duurzamer – koopgedrag. Vanaf vandaag is de online verkoop gestart op www.divapowerd-dp.nl.

Aaliyah Saleh: “Iedereen was super enthousiast om mijn eerste collectie te zien! Gisteravond was spannend, en ik heb zoveel leuke en positieve reacties gehoord! Dat geeft me heel veel energie om door te gaan. Mijn doel is om jonge mensen te motiveren en inspireren tot ander, duurzamer, koopgedrag. Deze knitwear kledinglijn is de eerste collectie, ik sta nu al te popelen om de volgende collectie uit te brengen, dus hou mijn site maar in de gaten.”

Fair fashion

Divapowerdp is een volledig duurzaam kledingmerk; vanaf de pluk van het katoen, de werkomstandigheden, het gebruik van natuurlijke kleurstoffen tot de labels aan toe. Alle gebruikte stoffen zijn vrij van chemicaliën en de kleren worden in Nederland geproduceerd door Makers Unite. Makers Unite heeft voornamelijk vluchtelingen in dienst. Divapowerdp staat voor chique, stoer, trendy en tijdloos. De ‘knitwear’ kledinglijn brengt ontwerpen op de markt die geschikt zijn als vrijetijdskleding, sportkleding en een avondje uit. Door het gebruik van goede en eerlijke katoen gaat de kleding langer mee.

Tijdens de launch is dit filmpje getoond:

Foto: Alle modellen van de presentatie zijn goede vriendinnen van ontwerpster Aaliyah Saleh (13), rechts op de foto