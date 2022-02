a.s.r. real estate heeft namens het ASR Dutch Prime Retail Fund huurovereenkomsten met H&M en Costes gesloten voor de afname van lokaal opgewekte zonne-energie. Na zonnepanelen op daken van supermarkten plaatst a.s.r. real estate nu ook zonne-panelen op daken van winkels in de binnenstad. Daardoor ontstond voor H&M en Costes de mogelijkheid om deze energie af te nemen. Het is voor beide bedrijven de eerste keer dat zij een dergelijke overeenkomst sluiten.

Op het dak van de H&M in Tilburg en het dak van de Costes-winkel in Breda worden in het voorjaar van 2022 respectievelijk 216 en 32 zonnepanelen geplaatst.

Zonnepanelen op binnenstedelijke retail-locaties

a.s.r. real estate plaatste namens het ASR Dutch Prime Retail Fund eerder al zonnepanelen op supermarkten van Albert Heijn, Aldi en Jumbo. Deze locaties beschikken over een groot dakoppervlak met veel ruimte voor zonnepanelen. Met het plaatsen van zonnepanelen op de binnenstedelijke retail-locaties laat a.s.r. real estate zien dat ze ook op deze locaties duurzaamheidsmaatregelen treft, ondanks dat het aantal zonnepanelen dat hier geplaatst kan worden vaak kleiner is en daardoor minder rendabel kan zijn.

a.s.r. real estate brengt de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op bestaande daken in de binnensteden, binnen de portfolio van het ASR Dutch Prime Retail Fund, verder in kaart en richt zich op samenwerking met meerdere retailers.

Huurovereenkomst voor afname lokaal opgewekte energie

a.s.r. real estate wordt eigenaar van de zonnepanelen, die worden aangesloten op de slimme meters van de winkels. De opgewekte energie wordt met een huurprijs afgenomen door H&M en Costes. Het eerste jaar gaan de circa 248 zonnepanelen ongeveer 83.000 kWh opwekken. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 30 huishoudens.

Duurzaamheidsdoelstellingen

De huurovereenkomsten dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het ASR Dutch Prime Retail Fund. a.s.r. real estate heeft de ambitie om zo veel mogelijk gebruik te maken van energie die op locatie is opgewekt. Hiermee werkt a.s.r. real estate aan duurzame en toekomstbestendige portefeuilles. Op de woningen, kantoren en winkels die a.s.r. real estate beheert, zijn de afgelopen jaren in totaal 15.725 zonnepanelen gelegd.

Foto: Tilburg, Heuvelstraat 75, Fotografie Joni Israeli