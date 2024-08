a.s.r. real estate versnelt de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder door landbouwgrond alleen nog maar duurzaam uit te geven en landschapselementen terug te brengen. In 2021 introduceerde a.s.r. real estate de korting voor duurzaam grondgebruik. In 2024 was het doel om 20% van de portefeuille duurzaam uit te geven. Nog voor augustus dit jaar is deze doelstelling behaald. In totaal heeft het fonds 38.500 hectare landbouwgrond. a.s.r. real estate verwacht dat het aandeel duurzaam grondgebruik in 2026 is gegroeid tot circa een derde van de portefeuille.

Alle boeren die duurzaam gebruik maken van grond ontvangen korting op de canon. Daarnaast besteedt het fonds veel aandacht aan het plaatsen van landschapselementen die voor een enorme biodiversiteitsboost zorgen. Haar ambitie is om dit binnen de portefeuille verder op te schalen zodra er inzichtelijke en transparante monitoringsindicatoren zijn.

“We zien dat boeren gemotiveerd zijn om hun bedrijf verder te verduurzamen en agrarisch natuurbeheer toe te passen of hun bouwplan te extensiveren. Het ASR Dutch Farmland Fund heeft de ambitie om door te groeien. Door nog meer in te zetten op duurzaam grondbeheer vergroten we onze impact en krijgen boeren korting op de canon om ruimte vrij te maken om duurzame investeringen te maken. Alle partijen in de keten zijn verantwoordelijk voor deze transitie en kunnen elkaar daarin versterken”, Dick van den Oever, fund director van het ASR Dutch Farmland Fund.

Duurzaam boeren valt onder de strategie ‘klimaat-slim boeren’ van het ASR Dutch Farmland Fund. In de praktijk stellen boeren bodemdata beschikbaar aan de Open Bodemindex, nemen boeren biodiversiteitsmaatregelen en voldoet de boer aan voorwaarden van Gemeenschappelijk landbouwbeleid op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Om dit mogelijk te maken ontvangen boeren een korting van 5 tot 10% op de canon.

Onlangs heeft het fonds de eerste landschapselementen teruggebracht in samenwerking met SBNL Natuurfonds. ‘Het concept ‘natuur om de hoek’ spreekt ons geweldig aan’ aldus Van den Oever. In samenwerking met onze melkveehouder Claassen en de Helenahoeve in Helenaveen is er kruidenrijk grasland ingezaaid, zijn heggen en struwelen aangeplant, poelen aangelegd en nieuwe boomsoorten geplant. Boer Claassen: ‘Ik was al goed bezig met vergroening, maar door de korte lijntjes en no-nonsense aanpak, hebben we hier een boost kunnen geven aan de biodiversiteit.

Het ASR Dutch Farmland Fund investeert namens institutionele investeerders in landbouwgrond, en heeft de ambitie om dit de komende jaren voor zowel bestaande als nieuwe investeerders te doen. Zo heeft het fonds de ambitie om in de periode 2024-2026 minimaal 30% landbouwgrond in samenwerking met de boer duurzaam te beheren om daarmee gezond voedsel te verbouwen. ‘Er is niets zo mooi als samen met onze boeren werken aan het verder verduurzamen van deze super interessante sector en gezond voedsel te verbouwen. Met ons netwerk van boeren in het buitengebied en hun kennis zijn we optimaal gepositioneerd’ is de stellige overtuiging van Van den Oever.