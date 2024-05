Denim is tijdloos. Van de arbeidersklasse tot haute couture en van James Dean tot koningin Maxima. Denim is iconisch en gaat generaties lang mee, mits je er goed voor zorgt. Als het gaat om duurzaamheid en denim wordt er met name verwezen naar het productieproces. De milieu-impact die ontstaat tijdens het verzorgen van denim kleding, wat een groot deel van de totale impact bedraagt, verliezen we hierbij vaak uit het oog. Op 27 mei organiseerden AEG en Kings Of Indigo samen het ‘A Lifetime in Indigo’-event, om het gesprek aan te gaan over verduurzaming van de denim-industrie door zowel producent als consument.

Vertegenwoordigers van AEG en Kings Of Indigo, duurzame lifestyle-expert Marieke Eyskoot en thrift vlogger en sustainable designer Roosmarijn Koster namen onder begeleiding van AEG-ambassadrice en duurzame mode-activiste Sara Dubbeldam plaats in een panel, om verschillende perspectieven op duurzame mode te vergelijken. Zo wordt in winkels vaak gezegd dat je denim nooit moet wassen, maar geeft Roosmarijn juist aan haar volgers mee dat je tweedehands items écht van jou maakt door ze te wassen. Hoe kunnen we er nou samen voor zorgen dat onze denim ‘last a lifetime’?

30 is het nieuwe 40

We moeten zoeken naar de gulden middenweg. Niet wassen is onrealistisch, maar op dit moment wassen we juist veel te vaak. Rose Vanhecke, Sustainability Senior Manager bij AEG: “Jeans worden te veel gewassen: meer dan 60% van de mensen wast zijn jeans na 6x dragen, en 1 op de 10 mensen zelfs al na 1x dragen.” Vaak gaat het hierbij niet eens om kleding die vies is geworden: “1 op 4 mensen wast zijn kleding niet omdat het vuil is maar omdat ze houden van de geur van schone was.” Dit is zonde, want te veel wassen is zowel schadelijk voor het milieu als voor je kledingstuk. “Denim gaat langer mee als je het minder wast, omdat iedere wasbeurt de vezels van de stof beschadigt door wrijving. Zorg dat je een juist wasprogramma kiest , en kijk naar andere manieren om je kleding op te frissen,” aldus Lotte Langenkamp, Sustainable Product Developer bij Kings Of Indigo. Zo kun je met de stoomfunctie van de AEG EcoLine-wasmachines je kleding opfrissen, terwijl je 96% minder water gebruikt dan bij een reguliere wasbeurt.

En als je toch wast? Dan een standje kouder. Uit onderzoek van AEG blijkt dat als 52% van de Europese huishoudens, die vooral wassen op 40°C en hoger, gaan wassen op lagere temperaturen, het een vergelijkbare impact heeft als het van de weg halen van ruim 1 miljoen auto’s met een verbrandingsmotor. Zoals Rose stelt: “30 is het nieuwe 40”.

Doordachte keuzes maken

Duurzaamheid valt natuurlijk niet alleen te verhalen op de consument, al kunnen zij wel bedrijven dwingen om het beter te doen. Volgens Marieke Eyskoot moeten we veel beter nadenken over wat we kopen, en van wie. “We hebben een verantwoordelijkheid om onze stem te gebruiken. Als er geen markt voor iets is, stopt het. Steeds als we iets kopen zeggen we tegen een merk: Fantastisch wat je doet! Soms is iets anders kiezen veel beter voor jezelf en een ander.” Lotte van Kings of Indigo kan dit alleen maar beamen: “Kijk van wie je koopt: met een aankoop investeer je niet alleen in je eigen kleding, maar ook in een bedrijf waardoor je bepaalde keuzes financiert.” AEG benadrukt hoe bedrijven andersom juist consumenten kunnen en ook moeten helpen. “We zijn een groot bedrijf en dragen een enorme verantwoordelijkheid om de energie-efficiëntie (van wasmachines, red.) te verbeteren, zodat mensen effortless dagelijkse gewoontes kunnen verduurzamen. Daarnaast hebben we de verantwoordelijkheid om transparant te zijn en de consument te informeren en inspireren om betere keuzes te (kunnen) maken.”

Thriften en brainwashen

Door het gesprek aan te gaan met merken kun je betere keuzes maken en zelf ook verduurzamen. Maar wat als je je niet te veel bezig wil houden met bedrijven, of niet alsmaar nieuwe producten wil aanschaffen? Dan ga je bijvoorbeeld naar de kringloop of vintage winkel, zoals Roosmarijn Koster aan haar volgers meegeeft. “Een groot deel van de items die je nieuw koopt kun je ook in de thrift stores vinden. Vaak vinden mensen het moeilijk om tweedehands te winkelen, maar je kunt er juist hele gave unieke items vinden.” Haar gouden tip om te beginnen met thriften? “Begin makkelijk voor jezelf, bij bijvoorbeeld de tassen. Die passen altijd, waardoor je alleen maar hoeft na te denken of je iets mooi vindt. Een volgende keer kun je dan naar een volgend item gaan kijken, zoals de herenoverhemden.”

Naast dat we zelf te veel wassen, zijn we ook gebrainwasht volgens Marieke Eyskoot: “Ik heb door dat we behoorlijk gebrainwashed zijn en dat we anders nadenken over wat ‘normaal’ is. Hoe vaak geven we iemand een compliment over een kledingstuk, om vervolgens te vragen: ‘Is dat nieuw?’. Laten we daarvan maken: wat een geweldig jasje, wat tof dat je dat alwéér draagt.”