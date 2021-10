25-jarige Fortune Coffee wil meer duurzame impact maken op de koffieketen

Franchiseorganisatie Fortune Coffee viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Dit jubileum grijpt de organisatie aan om in de koffieketen meer duurzame impact te maken. In de afgelopen 25 jaar werd er 3,9 miljoen kilo koffie verbruikt. Dat komt neer op zo’n 1,3 miljard kopjes koffie. Er wordt zo duurzaam mogelijk geproduceerd en geleverd, onder andere via een snelgroeiende coöperatie in Oeganda. Om het jubileum te vieren, werd afgelopen weekend zowel een feest voor de medewerkers als voor de relaties georganiseerd. Iedereen werd tijdens het jubileumweekend aangemoedigd om het koffieproject in Oeganda te steunen.

Oprichting

Op 31 juli 1996 is de rechtsvoorganger van Fortune Coffee (Mimatic B.V.) formeel opgericht. Directeur Ton van der Tang nam het bedrijf dat koffie- en automaten leverde aan het mkb over van zijn vader. In 2000 werd het een franchiseformule: ‘Fortune Hot Drinks’ en sloot de eerste ondernemer zich aan. In 2013 is de naam aangepast naar Fortune Coffee. Met 25 ondernemers, een eigen vestiging, 80 bestelwagens op de weg en ruim 45 ondersteunende collega’s in Zoetermeer staat er een solide franchiseorganisatie. Van der Tang: “Ik ben dankbaar dat ik al zoveel jaar leiding mag geven aan dit mooie bedrijf. Het is leren door te doen en verschillende wegen bewandelen. “Met koffie mensen in organisaties verbinden en helpen groeien.”

Investeren in duurzame koffie

Dat Fortune meer is dan alleen koffie blijkt onder andere uit de maatschappelijke betrokkenheid. De koffieleverancier maakte al de keuze voor eerlijke koffie voordat duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen in opmars kwam. Niet alleen omdat de franchiseorganisatie goed wil doen en zijn voor een ander. Ook voor de toekomst en de wereld. Waar mogelijk bevatten de producten een erkend keurmerk, zoals Fairtrade of Rainforest Alliance. De verpakkingen bevatten duurzame synthetische materialen. Hierdoor worden de natuur en tropische regenwouden niet beschadigd. Daarnaast worden de koffieautomaten en waterfilters op een verantwoorde manier gerecycled.

Koffieplantage Oeganda

Een van de maatschappelijke keuzes is het koffieproject in Oeganda. Sinds de start in 2010 zijn ze betrokken bij het koffieproject van Focusplaza Foundation. In 2010 gingen 200 koffieboeren met elk 300 plantjes aan de slag. De Oegandese koffieboerin Betty Kalimi staat symbool voor de Kalimi Coffee die naar haar is vernoemd. Deze koffie is in 2018 opgenomen in het assortiment. Er is volledige transparantie in de keten van het productieproces. Van de plantage tot aan het kopje koffie dat je drinkt. Een deel van de omzet gaat terug naar de Oegandese koffieboeren.

Er zijn deelprojecten (mede) gefinancierd, zoals een koffieopslagloods, elektriciteitsmasten voor de koffiesorteermachine en een pickup-truck voor het ophalen van de koffiebonen. Inmiddels werken 2.000 koffieboeren samen in deze coöperatie en bouwen ze een eigen bestaan op.

Waterbassins

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van koffieboeren in Oeganda, konden relaties een gift doen voor het realiseren van waterputten. In tijden van droogte kunnen de koffieboeren de plantages van regenwater voorzien en neemt de kans op een goede oogst toe. Met de verdubbeling van het bedrag door Fortune kwam het totaalbedrag uit op 25.470 euro. Daarmee kunnen 85 waterputten worden gerealiseerd.

Blik op de toekomst

De koffieleverancier groeit verder. Binnen vijf jaar is de ambitie de afzet van koffie te verdubbelen, een nieuw pand te betreden in 2022 naast het huidige gebouw in Zoetermeer en komt er een experience-centrum over koffie. Van der Tang: “Koffie blijft verbinden.”