Zonnepanelen op gevels zijn vooral interessant voor gebouwen waarvan het dak al vol ligt met zonnepanelen, of waarvan het dak niet geschikt is voor panelen. En voor gebouwen waarvan de eigenaar een duurzame uitstraling belangrijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ruimte voor 36 gigawattpiek aan zonne-energie

Op gevels van kantoren, bedrijfspanden, scholen en andere utiliteitsgebouwen (gebouwen zonder woonfunctie) is ruimte om naar schatting 36 gigawattpiek (GWp) aan zonne-energie op te wekken. Dit is een kans om meer duurzame elektriciteit op te wekken op een beperkte hoeveelheid ruimte, dicht bij de plekken waar die elektriciteit nodig is. Dit draagt bij aan een sterk en betrouwbaar energiesysteem.

Onderzoek naar kansen en uitdaginen

Minder dan 0,1% van alle zonnepanelen in Nederland hangt aan gevels. RVO liet daarom onderzoeken welke kansen en uitdagingen er zijn om meer zonnepanelen op de gevels van utiliteitsgebouwen te krijgen. De onderzoekers keken hierbij naar BAPV-panelen (Building Applied Photovoltaics). Dat zijn zonnepanelen op de gevel die geen onderdeel zijn van de gevel zelf.

Kansrijke gebouwen

Uit het onderzoek blijkt dat voor de meeste utiliteitsgebouwen geldt dat zonnepanelen op gevels minder elektriciteit per jaar opwekken dan zonnepanelen op het dak. De kosten voor de aanleg zijn hoger. En in veel gevallen heeft de initiatiefnemer een vergunning nodig, terwijl die niet nodig is voor zonnepanelen op het dak.

Toch zijn er 2 typen gebouwen waarvoor BAPV-panelen mogelijk wél interessant zijn:

Gebouwen met een vol of ongeschikt dak.

Zonnepanelen op de oostgevel of westgevel kunnen gunstig zijn voor gebouwen waarvan het dak al vol ligt met zonnepanelen, of niet geschikt is voor panelen. Het gaat om gebouwen waarvan de gebruiker vooral ’s ochtends of ’s avonds zelf opgewekte elektriciteit nodig heeft. De gevel moet sterk genoeg zijn, weinig ramen hebben en geen schaduw van de omgeving. Voorbeelden zijn distributiecentra, hoge kantoren en winkelloodsen (zoals bouwmarkten).

Gebouwen waarbij het uiterlijk belangrijk is.

Sommige gebouwgebruikers of -eigenaren plaatsen zonnepanelen op gevels omdat het er mooi uitziet. Bijvoorbeeld met gekleurde panelen of panelen met een patroon. Of ze willen graag laten zien dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Voorbeelden zijn overheidsgebouwen of luxe kantoren.

Overheden en bedrijven kunnen zon op gevels stimuleren

Verder noemt het onderzoek manieren waarop overheden en bedrijven de kansen voor zonnepanelen op gevels kunnen versterken. Een aantal daarvan zijn:

Overheden kunnen kennis over zonne-energie op gevels delen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Gemeenten en de Rijksoverheid kunnen zonnepanelen op de gevels van hun eigen gebouwen plaatsen. Zo ontstaan er meer voorbeeldprojecten om van te leren.

Bedrijven in de zonne-energiesector kunnen gebouweigenaren helpen met rekenvoorbeelden en andere informatie over kosten en terugverdientijden.

Subsidies voor zonne-energie op gevels

U kunt bij RVO subsidie aanvragen voor een zonnegevel-project op uw oost- of westgevel, vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is bedoeld voor opwek van hernieuwbare energie met uw bedrijfspand met grootverbruikersaansluiting (meer dan 3 x 80 ampère).

Er zijn nog meer subsidies en regelingen voor zonnepanelen op gevels. Lees hier meer over in het rapport.