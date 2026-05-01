Consumenten die willen weten waar hun kweekzalm vandaan komt, komen bedrogen uit. Dat blijkt uit een steekproef van voedselwaakhond foodwatch naar kweekzalmproducten die te koop zijn bij Albert Heijn, Lidl en Jumbo, allen gecertificeerd met ASC of GGN. Bij drie van de acht producten kwam helemaal geen bruikbaar antwoord op de vraag van welke kwekerij de zalm afkomstig was. Bij slechts drie producten kon uiteindelijk één concrete locatie worden vastgesteld en dat alleen na veel doorvragen bij supermarkten én leveranciers. Voor consumenten is die route nauwelijks te doen.

Supermarkten verwijzen consumenten standaard naar het ASC- of GGN-keurmerk als bewijs van duurzaamheid en transparantie. Daarom heeft foodwatch onderzocht of deze keurmerken daadwerkelijk beschermen tegen misstanden. En dat blijkt niet het geval. Uit de tijdlijn van incidenten die foodwatch heeft opsteld, blijkt dat zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde kwekerijen betrokken zijn bij ernstige incidenten, waaronder massale sterfte, ontsnappingen en het bestemmen van dode vissen voor menselijke consumptie. In één gedocumenteerd geval bleef het ASC-certificaat nog geldig na zo’n incident.

“Het ASC-keurmerk geeft consumenten een gevoel van zekerheid dat niet bestaat”, zegt Tahnee Didderen, campaigner bij foodwatch. “Je kunt als consument niet makkelijk achterhalen waar je zalm precies vandaan komt, en zelfs als je het weet, zegt het keurmerk niets over wat er op die kwekerij werkelijk gebeurt.”

De structurele problemen in de kweekzalmsector zijn groot. In 2025 stierven in Noorwegen alleen al in totaal 98 miljoen gekweekte zalmen voor de slacht. Sterfte is geen uitzondering, maar een ingecalculeerd onderdeel van het productiesysteem.

Foodwatch eist dat ASC en GGN hun keurmerken fundamenteel aanscherpen: certificering moet per individuele kwekerij plaatsvinden met onaangekondigde inspecties, en er moeten bindende sterftenormen komen met publieke rapportage. Samen met foodwatch Duitsland en foodwatch Oostenrijk lanceert foodwatch Nederland daarom vandaag een internationale petitie gericht aan ASC en GGN. Consumenten kunnen tekenen via deze link.

Daarnaast roept de voedselwaakhond supermarkten op om niet blind te varen op een keurmerk, maar zelf strengere eisen te stellen aan hun leveranciers en te stoppen met inkopen bij kwekerijen met herhaalde overtredingen.