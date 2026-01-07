INSVER introduceert de Centrale Duurzaamheidsdesk: een nieuwe, gebruiksvriendelijke online tool die adviseurs direct inzicht geeft in welke verzekeraars dekking bieden voor zakelijke verduurzamingsrisico’s en bij welke specialist de adviseur terecht kan. Het idee voor de desk is ontstaan naar aanleiding van een aantal (inspiratie)sessies met adviseurs die hebben aangegeven dat zij vaak verdwalen in het versnipperde aanbod rondom duurzame risico’s zoals zonnepanelen, laadoplossingen of circulariteit.

De Centrale Duurzaamheidsdesk is een plek waar je als adviseur direct ziet welke verzekeraars dekking bieden voor duurzame risico’s. Denk aan energie, bouw warmtepompen, circulariteit en (deel)mobiliteit. Wat levert het op:

Snelheid en transparantie: De adviseur kan snel en gemakkelijk dekking en informatie vinden voor risico’s die hij nu moeizaam kan onderbrengen. Verhoogde verzekerbaarheid: Bestaande verzekeringsoplossingen worden beter vindbaar en de duurzaamheidsdesk stimuleert de uitbreiding van het aanbod. Beter advies voor de klant: De centrale en transparante ontsluiting van informatie zorgt voor meer duidelijkheid omtrent het aanbod en daarmee een vollediger advies naar de klant

INSVER is een stichting (ANBI) die zich richt op het bevorderen van duurzaamheid binnen de Nederlandse verzekeringsbranche door samenwerking met verzekeraars, adviseurs en andere partijen. Ze bieden kennis, tools en ondersteuning om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering en dienstverlening, met speciale aandacht voor de verzekerbaarheid van nieuwe duurzaamheidsrisico’s en duurzaam schadeherstel.