Afgedankt textiel wordt straks met hulp van slimme robots en kunstmatige intelligentie ingezameld en hergebruikt als grondstof voor nieuwe kleding. Recyclebedrijven, onderzoekers en ondernemers gaan de komende vier jaar samenwerken aan dit vernieuwende circulaire textielproject in Noord-Nederland.

Het project heet SORTED. Veertien partijen uit verschillende vakgebieden werken samen aan vernieuwing, recycling en gedragsverandering in de textielketen. Ze investeren in technologie, werkgelegenheid en duurzaamheid.

Slim sorteren

Textielinzamelaar Sympany gaat het sorteren van ingezameld textiel automatiseren met robots en kunstmatige intelligentie. Andere partners onderzoeken hoe afgedankt textiel op een slimme manier kan worden gerecycled. Zo kunnen bijvoorbeeld polyestervezels opnieuw gebruikt worden voor nieuwe kleding.

Duurzamer kledinggebruik

Onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen wordt gekeken hoe consumenten hun kledinggebruik kunnen verduurzamen. Denk aan minder kopen, beter kiezen en kleding langer dragen. Ook wordt gewerkt aan nieuwe circulaire bedrijfsmodellen en opleidingen voor werk in deze groeiende sector.

Uitreiking subsidie

De subsidie werd op 31 oktober uitgereikt aan stichting Sympany in Assen. Bij de uitreiking waren vertegenwoordigers van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Emmen aanwezig.

Financiering

Het project SORTED krijgt in totaal bijna 15 miljoen euro subsidie. Daarvan komt 9 miljoen uit het Europese Just Transition Fund (JTF). Het ministerie van Economische Zaken draagt 6 miljoen euro bij.

Het Just Transition Fund is bedoeld voor regio’s die het meest te maken krijgen met de overgang naar een groene economie. De Europese Unie wil met dit fonds de sociale en economische verschillen verkleinen.