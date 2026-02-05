Met een nieuwe generatie textielcontainers investeert Sympany in een toekomstbestendige inzameling. De grotere, verstevigde en voortaan groene containers maken het makkelijker om meer textiel in te zamelen en voor hergebruik te behouden. Sympany zet hiermee een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de textielinzameling. In week 3 zijn de eerste nieuwe textielcontainers geleverd. In totaal gaat het om 130 nieuwe containers, die worden ingezet voor zowel vervanging van bestaande containers als uitbreiding van het netwerk.

Met deze investering speelt Sympany in op de groeiende vraag naar textielinzameling en de ambities voor de komende jaren.

Groter, sterker en geschikt voor intensief gebruik

De nieuwe containers zijn geleverd door MCB Milieutechniek en uitgevoerd in de grootste beschikbare variant. Ze zijn extra verstevigd, waterdicht en voorzien van een anti-diefstalinworpklep.

Daarmee zijn ze bestand tegen intensief gebruik en dragen ze bij aan een nette, veilige en betrouwbare inzameling in de openbare ruimte. Het vertrouwde ontwerp blijft herkenbaar, maar de kwaliteit en duurzaamheid zijn verder verbeterd.

Voorbereid op de Wet UPV Textiel

De uitbreiding is mede nodig in het licht van de Wet Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) Textiel. Deze wet verplicht producenten en importeurs om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het inzamelen en hergebruiken van textiel.

Dat betekent dat er de komende jaren meer textiel apart ingezameld moet worden. Meer inzameling vraagt om voldoende, goed toegankelijke inzamelpunten. Met de plaatsing van extra containers bereidt Sympany zich hier actief op voor, samen met gemeenten en andere partners.

Definitieve keuze voor groen

Een duidelijk zichtbaar verschil is de kleur van de containers. Sympany kiest vanaf nu definitief voor groen als standaardkleur voor alle textielcontainers. Groen sluit aan bij duurzaamheid, circulariteit en herkenbaarheid in het straatbeeld.

De afgelopen jaren stonden er al veel groene containers, maar vanaf nu worden geen nieuwe crème-kleurige containers meer geplaatst.

Investeren in de toekomst van textiel

Met de levering van de nieuwe containers investeert Sympany in kwaliteit, herkenbaarheid en toekomstbestendigheid. De samenwerking met MCB Milieutechniek onderstreept deze ambitie: robuuste, op maat gemaakte containers die bijdragen aan een efficiënte inzameling.

Zo geeft Sympany richting aan textiel en maken we het voor inwoners makkelijker om textiel een tweede leven te geven – nu en in de toekomst. ♻️