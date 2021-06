Zweedse sustainability startup Worldfavor kiest En Serio voor PR in Nederland

Worldfavor is een samenwerking aangegaan met het PR- en contentmarketingbureau En Serio. De sustainability startup uit Zweden is bezig met een internationale expansieslag en wil Nederlandse bedrijven helpen duurzaam te opereren. Worldfavor’s gelijknamige platform helpt organisaties met het eenvoudig digitaliseren en automatiseren van het verzamelen, rapporteren, delen en ‘actionable’ maken van belangrijke duurzaamheidsdata.



En Serio zal de merkbekendheid van Worldfavor in Nederland bevorderen met een gerichte persrelatie- en PR-campagne. Het doel is om in Nederland gevestigde bedrijven, die wereldwijd actief zijn, bewust te maken van het belang van het bijhouden van hun compliance- en duurzaamheidsdata, het rapporteren daarover en het opvolgen daarvan.



Het platform van Worldfavor wordt ingezet door diverse Fortune 500-ondernemingen en andere vooraanstaande bedrijven, waaronder Spotify, Nomad Foods, Nudie Jeans en Oatly. Het helpt een groeiend netwerk van meer dan 20.000 organisaties om inzicht op te doen in hun impact op het milieu, actie te ondernemen en veerkrachtig te blijven. De oplossingen van Worldfavor stellen hen in staat om verschillde soorten duurzaamheidsinformatie te beheren, hun impact op het milieu in kaart te brengen, voor overeenstemming te zorgen met de EU-taxonomie voor investeringen in duurzaamheid, risico’s te reduceren en een duurzame toevoerketen te waarborgen. Duurzame nvesteringsmaatschappijen gebruiken Worldfavor om de impact en risico’s van hun investeringsportefeuille te bekijken.



“Op basis van intern onderzoek en branchegegevens zoals de Sustainable Brand Index is Nederland wat duurzaamheid betreft een behoorlijk volwassen markt. Het scoort op sommige punten zelfs beter dan onze thuismarkt Zweden. Als we nieuwe geografische regio’s betreden, zoeken we altijd naar partners die de lokale markt als hun broekzak kennen, IT-expertise in huis hebben en ervaring hebben met duurzaamheid. En Serio voldoet aan al deze eisen, en we hebben een uitstekende klik met het team. We kijken ernaar uit om samen met hen Worldfavor te presenteren aan de Nederlandse markt”, zegt Siri Henriksson, marketingdirecteur bij Worldfavor.



“We vinden het altijd geweldig om met Scandinavische bedrijven samen te werken. Voeg slimme en geavanceerde technologie, data en duurzaamheid aan de mix toe en je krijgt Worldfavor. Deze samenwerking biedt een ideale basis om samen mooi werk te verrichten en bij te dragen aan een betere en duurzamere wereld”, zegt Eric Dragt, directeur en oprichter van En Serio.

Over Worldfavor

Worldfavor is een duurzaamheidsplatform dat het eenvoudig maakt voor organisaties in alle delen van de wereld om toegang te krijgen tot duurzaamheidsdata, die te delen en die te benutten. Dit biedt hen inzichten die nodig zijn om duurzame maatregelen te treffen, zowel intern als binnen de complete waardeketen. Worldfavor helpt zijn groeiende netwerk van meer dan 20.000 organisaties om inzicht te krijgen in hun impact op het milieu, actie te ondernemen en veerkrachtig te blijven.



De oplossingen van Worldfavor stellen hen in staat om allerhande duurzaamheidsinformatie te beheren, hun impact op het milieu in kaart te brengen, bedrijven in hun investeringsportefeuille door te lichten, voor overeenstemming te zorgen met de EU-taxonomie voor investeringen in duurzaamheid, risico's te reduceren en een duurzame toevoerketen te waarborgen.



Het duurzaamheidsplatform van Worldfavor werd in 2016 gelanceerd om ervoor te zorgen dat duurzaam ondernemen tot de norm uitgroeit. Achter Worldfavor bevindt zich een groep van uiterst gepassioneerde mensen met de droom om te bouwen aan een wereld waarin zowel mensen, de planeet als de economie tot bloei kunnen komen.

Over En Serio

En Serio is hét bureau voor PR en inbound marketing voor tech innovators. Het bedrijf is in 2009 opgericht en heeft een oneindige passie voor technologie. Het team van En Serio helpt innovatieve tech-bedrijven met het realiseren van hun zakelijke doelstellingen.

Van het bedenken en uitvoeren van PR campagnes in de Benelux tot strategie en implementatie van inbound marketing activiteiten. We helpen tech-bedrijven naamsbekendheid te vergroten en meer websitetraffic en gekwalificeerde leads te genereren. Zo zorgen we ervoor dat klanten hun ambitieuze marketingdoelstellingen bedrijfsgroei te realiseren.

