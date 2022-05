Om de voortgang van het duurzaamheidsbeleid te monitoren kiest The Student Hotel voor het Sustainability Platform van Worldfavor. Met de oplossing bundelt de hotelketen data die tot dusver in diverse bronnen en formaten beschikbaar waren en handmatig moesten worden gecombineerd voor rapportages. “Worldfavor is de oplossing waarnaar wij op zoek waren”, vertelt Amber Westerborg, Director of Sustainability & Impact bij The Student Hotel.

The Student Hotel runt acht hotels in Nederland en zes in andere Europese landen. De organisatie werd in 2012 opgericht vanuit de visie dat een hotel meer is dan een plek om te overnachten. Mensen komen er samen om nieuwe ervaringen op te doen en anderen te ontmoeten. Er zijn hotelkamers, restaurants, studentenkamers, coworking spaces en vergaderzalen voor ondernemers. In totaal werken ongeveer 650 mensen in de vestigingen of de hoofdkantoren in Amsterdam en Barcelona.

De hotelketen heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Er is daarbij speciale aandacht voor verduurzaming van het vastgoed, verduurzaming van de hoteloperatie en maatschappelijke impact via de community, vertelt duurzaamheidsdirecteur Westerborg. Het doel is om de negatieve impact op het klimaat te minimaliseren en de positieve impact op de maatschappij te vergroten.

Verantwoording en rapportage

De ambities moeten wel worden verantwoord en dus heeft de hotelketen behoefte aan goede rapportages, aldus Westerborg. “Bijvoorbeeld voor ons jaarlijkse Impact Report, verantwoording naar investeerders en deelname aan het jaarlijkse GRESB rapport. Er worden veel gegevens gevraagd die onze hotels en het hoofdkantoor aanleveren in verschillende bestandsformaten, met andere variabelen en tijdvakken. Dit proces was niet efficiënt.”

Om het rapportageproces en de datacollectie te stroomlijnen koos Westerborg kortgeleden voor het Sustainability Platform van Worldfavor, de van oorsprong Zweedse aanbieder van zakelijke beheersoftware. Van dit platform gebruikt The Student Hotel de modules voor sustainability management en voor supplier management. “De data komen in één formaat op één centrale plek te staan. Daardoor worden ze veel inzichtelijker en kunnen we ze eenvoudiger gebruiken bij rapportages, ongeacht of deze bijvoorbeeld per kwartaal of per jaar moeten zijn.”

Samenbrengen in één platform

De keuze voor Worldfavor was relatief snel gemaakt, aldus Amber Westerborg. “Worldfavor biedt de mogelijkheid om meerdere typen ESG data samen te brengen in één platform. Het heeft bovendien de flexibiliteit om onze eigen kpi’s in te vullen en daarvan data op te vragen. We kunnen ook onze protocollen toevoegen aan de protocollen die er standaard in zitten.”

Westerborg is erg te spreken over het contact met Worldfavor. “De onboarding verliep soepel. Ze hebben goed nagedacht over wat je als nieuwe klant moet weten en waar je ondersteuning bij nodig hebt. Al een paar maanden na de aftrap organiseerde Worldfavor een webinar voor de teams die met het platform gaan werken. Ze denken goed mee en ze kijken samen met ons vooruit. Wij hebben onze plannen samen verder ontwikkeld, waarbij ze openstonden voor onze aanvullende wensen.”

Het samen vooruitkijken is waardevol, besluit de duurzaamheidsdirecteur. “Het wordt steeds belangrijker om je duurzaamheidsprojecten te verantwoorden en aan te tonen dat bepaalde maatregelen helpen of juist niet. Je moet het kunnen onderbouwen met data en zo aantonen wat verduurzaming in de praktijk oplevert. De ondersteuning door Worldfavor en hun Sustainability Platform helpen ons daar absoluut bij.”