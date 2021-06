Zuiver ontwerpt in samenwerking met APE stoel van 100% upcycled oceaanplastic

Jaarlijks produceert de wereld 300 miljoen ton plastic afval. Het is een bekend feit dat veel van dit plastic afval in onze geliefde oceanen terechtkomt, 8 miljoen ton per jaar om precies te zijn. Zuiver voelt zich verantwoordelijk om onze geliefde oceanen een stukje schoner te maken en tevens extra bewustwording te vergroten. Op World Ocean Day vandaag, 8 juni, pre-lanceert Zuiver daarom een nieuwe eco-bewuste stoel gemaakt van 100% upcycled oceaanplastic: The Ocean chair.

Clean design, clean oceans

De Ocean chair is een ontwerp in samenwerking met de Amsterdamse studio APE. De zitting is volledig gemaakt van plasticafval dat uit onze oceanen wordt gehaald. Het frame is gemaakt van staal, dat 100% recyclebaar is. Met zijn luchtige en organische silhouet en vijf uni-tone kleuropties (coconutmilk, brown rice, desert sage, zwart en natuurlijk oceaanblauw) is deze unieke stoel een vriend van elk interieur.

“Tijdens het ontwerpproces van deze stoel hadden we een speels en licht silhouet voor ogen om een serieus, wereldwijd probleem van plasticvervuiling aan te pakken. Voor ons is duurzaamheid een natuurlijke vereiste, ingebed in elke ontwerpbeslissing die we nemen”, aldus een woordvoerder van APE Studio

Binnenkort wordt de instore datum van The Ocean Chair bekend gemaakt.

ReSea-Project

Het plastic wordt ingezameld door het ReSea-project, een Deense NGO die samen met lokale vissers in Indonesië grote oceaanopruimacties organiseert (verantwoordelijk voor 15% van het wereldwijde plastic afval dat jaarlijks in onze oceanen belandt). Niet alleen worden hun levensomstandigheden verbeterd, maar ook wordt het bewustzijn vergroot om de instroom van nieuw plastic te stoppen. ReSea zorgt er ook voor dat het plastic wordt hergebruikt om nieuwe producten te maken, vandaar onze samenwerking. Nadat het afval is verzameld en gesorteerd, wordt het verscheept naar een nabijgelegen fabrikant in China, waar de productie plaatsvindt.

100% transparantie

Om het bewustzijn en de transparantie te vergroten, heeft elke stoel een QR-code op het productlabel met de exacte locatie en hoeveelheid plastic afval die tot nu toe is ingezameld. We zijn klaar om nieuwe keuzes te maken om onze planeet met het grootste respect te behandelen en onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Dit initiatief is onderdeel van onze duurzaamheidsambitie: zo streven we ernaar om in 2030 het gebruik van virgin- en niet hernieuwbare grondstoffen in onze collectie aanzienlijk te verminderen.