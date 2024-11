Vanaf 12 november breidt Zeeman het aantal filialen uit waar tweedehandskleding te koop is. In Nederland gaat het om filialen in Alkmaar, Middelharnis, Rotterdam, Bergen op Zoom en Kerkrade. In België om winkels in Antwerpen, Roeselare en Sint-Niklaas. Er zijn in totaal achttien Zeeman-winkels die Re-use – de verkoop van tweedehandskleding – aanbieden. Bovendien kunnen consumenten nog steeds bij alle Zeeman-locaties in Nederland en België hun eigen oude kledingstukken inleveren.

Meer dan zes op de tien Nederlanders (62%) kocht in 2022 tweedehands, waarvan 39% investeerde in herbruikbaar textiel. En dat is nodig, want wereldwijd verscheepten we in 2021 ongeveer 900 miljoen gebruikte kledingstukken naar Kenia, waarvan de helft onbruikbaar was en dus op de vuilnisbelt belandde. Dat blijkt uit een rapport van diverse milieuorganisaties.

Zeeman lanceerde in 2021 Re-use, de verkoop van tweedehandskleding in Nederland en België in samenwerking met Het Goed, een sociale onderneming met verschillende kringloopwarenhuizen en textielsorteercentra in Nederland.

Donatie gebruikte kleding

Klanten kunnen in alle Zeeman-filialen gebruikte kleding doneren in een inzamelbox. Het Goed controleert en sorteert deze kleding en verkoopt de bruikbare items in hun eigen winkels. Zeeman koopt ook kleding van Het Goed om onder het label Re-use aan te bieden. Na eerdere lanceringen in tien steden, zoals Amsterdam, Brussel en Gent zijn deze tweedehandsitems vanaf 12 november ook beschikbaar in acht extra Zeeman-winkels. In Nederland kan je nu onder meer terecht in Alkmaar, Alphen, Nijmegen, Rijswijk (ZH), Rotterdam en Bergen op Zoom. In België in onder andere Antwerpen, Genk, Roeselare en Sint-Niklaas.

Bredere duurzaamheidsdoelen

“Na het succes bij onze tien locaties wilden we ons tweedehandsaanbod verder uitbreiden”, zegt Arnoud van Vliet, MVO & Kwaliteitsmanager bij Zeeman. “Dit initiatief sluit perfect aan bij onze bredere duurzaamheidsdoelen: zuinig zijn op mens, milieu en maatschappij. Bij Zeeman geloven we dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans op een goede levensstandaard, zowel onze medewerkers als onze klanten. Daarnaast willen we ook vooroplopen in het verduurzamen van de productie, distributie en verkoop van textiel. Tot slot streven we ernaar om iedereen te voorzien van betaalbaar basistextiel, ongeacht hun budget. Er wordt nog steeds te veel kleding weggegooid en met Re-use willen we dat tegengaan.”

Binnenkort is tweedehandskleding ook in de volgende Zeeman-filialen te koop:

Nederland

Rotterdam, Zuidplein Hoog 501, 3083 BG

Alkmaar, Laat 157, 1811 EE

Middelharnis, Zandpad 36, 3241 GX

Bergen op Zoom, Grote Markt 35, 4611 NT

Kerkrade, Akerstraat 71-73, 6466 HC

België