De prijzen van zonnepanelen en thuisbatterijen kunnen de komende jaren opnieuw onder druk komen te staan. Aanleiding is een ingrijpende beleidswijziging in China, ’s werelds grootste producent van zonne-energiecomponenten. Het Chinese ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat per 1 april 2026 de btw-exportteruggave op zonne-PV-producten volledig wordt afgeschaft. Voor batterij- en energieopslagproducten wordt de exportsubsidie gefaseerd afgebouwd.

De maatregel geldt voor een breed scala aan PV-producten, waaronder wafers, zonnecellen en modules, maar ook voor aanverwante materialen zoals glas en kwarts. Voor batterijproducten wordt het btw-exportrebatepercentage tussen april en december 2026 verlaagd van 9% naar 6%, waarna het per 1 januari 2027 volledig vervalt. De beleidswijziging in China komt niet op zichzelf te staan. Ook stijgende prijzen van essentiële grondstoffen dragen bij aan de toenemende kostendruk. Zilver en silicium, beide onmisbaar voor de productie van zonnecellen, zijn de afgelopen periode duurder geworden door productiebeperkingen en geopolitieke onzekerheden. Voor thuisbatterijen speelt daarnaast de prijs van lithium een belangrijke rol, die onder druk staat door de snel groeiende vraag vanuit zowel de energiesector als de elektrische mobiliteit.

Kostenverschuiving in internationale keten

Volgens marktonderzoeksbureau TrendForce zal het wegvallen van deze fiscale voordelen vooral producenten met lage marges raken. Dit versnelt het vertrek van inefficiënte productiecapaciteit in China en versterkt de positie van grotere, kapitaalkrachtige spelers. Voor Europese afnemers betekent dit dat een structurele kostenbuffer verdwijnt.

“De internationale zonne-energiemarkt is sterk verweven met Chinese productie,” zegt Koen Rozendom, CEO van 1KOMMA5°. “Wanneer zulke subsidies verdwijnen, zullen fabrikanten die kosten uiteindelijk doorberekenen. Dat proces verloopt geleidelijk, maar is moeilijk te vermijden.”

Tijdelijke exportpiek, daarna structurele impact

In de aanloop naar april 2026 verwacht TrendForce een tijdelijke exporthausse, doordat producenten nog maximaal willen profiteren van de huidige regelingen. Die piek kan leiden tot logistieke druk en prijsonderhandelingen met internationale klanten. Op langere termijn verandert echter vooral het speelveld: export vanuit China wordt duurder, waardoor productie dichter bij afzetmarkten aantrekkelijker wordt.

“Wat we hier zien is geen losse beleidsingreep, maar een strategische verschuiving,” aldus Rozendom. “China stuurt aan op minder bulkexport en meer lokale productie in Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Dat heeft gevolgen voor prijsniveaus, maar ook voor leveringszekerheid.”

Nederlandse markt voorlopig nog gedempt

In Nederland zijn zonne-installaties de afgelopen jaren juist goedkoper geworden door schaalvergroting en technologische vooruitgang. Die prijsdaling werkt voorlopig nog dempend. Toch verwachten marktpartijen dat hogere inkoopkosten zich op termijn ook hier zullen manifesteren, met name bij thuisbatterijen en complete energiesystemen.

“Voor consumenten en bedrijven die al verduurzamingsplannen hebben, blijft timing relevant,” zegt Rozendom. “De periode van structureel dalende prijzen lijkt voorbij. Transparantie over dit soort internationale ontwikkelingen helpt om realistische keuzes te maken.