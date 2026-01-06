Een nieuw kabinet moet maatregelen nemen om zonnepanelen ook na afschaffen van de salderingsregeling aantrekkelijk te houden. Hiervoor moet het geld worden gebruikt dat vrijkomt door het stopzetten van diezelfde regeling. Samen met Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Woonbond, Aedes, Milieudefensie en Natuur & Milieu schreef Aedes een brief naar de informateur.

Zonnepanelen worden na afschaffing van de salderingsregeling in 2027 veel minder aantrekkelijk. Bij sommige energieleveranciers moeten consumenten zelfs betalen wanneer zij zonnestroom aan het elektriciteitsnet leveren. We zien dat huurders zich er zorgen over maken of ze niet meer gaan betalen dan de panelen opleveren. Bovendien is het voor corporaties moeilijker om nieuwe installaties te plaatsen als zij geen goed aanbod kunnen doen aan huurders.

De plotselinge afbouw remt de energietransitie

Samen met de andere partijen geeft Aedes in de brief de informateur aan dat het aandeel hernieuwbare energie in ons totale energieverbruik stagneert, terwijl huishoudens juist een cruciale bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland. Het draagvlak voor zonnepanelen op daken is ook groter dan voor veel andere bronnen van hernieuwbare energie.

Verschillende maatregelen mogelijk

Voorop staat dat we vinden dat consumenten beschermd moeten worden tegen negatieve teruglevertarieven. Na afschaffen van het salderen krijgt de overheid veel meer belasting binnen dat gebruikt kan worden om zonne-energie aantrekkelijk te houden. Samen met de 5 organisaties presenteren we in de brief aan de informateur verschillende opties, zoals een aanschafsubsidie, een minimumvergoeding voor teruggeleverde zonnestroom in de eerste jaren na aanschaf of het salderen voor alleen de energiebelasting.

Zelf zonnestroom gebruiken is niet makkelijk

Energieleveranciers, netbeheerders en politici roepen vaak dat zonnepaneelbezitters maar meer van hun opgewekte stroom zelf moeten verbruiken om hun panelen rendabel te houden. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek dat zij dit ook wel proberen, maar hierbij tegen allerlei obstakels aanlopen. Ook voor huurders is het niet makkelijk om het eigen verbruik te verhogen. Zij rijden bijvoorbeeld veel minder vaak elektrisch, en hebben ten opzichte van kopers minder slimme elektrische apparatuur.

Impact afschaffing salderingsregeling

Naar aanleiding van eerder onderzoek deden wij al een oproep aan de Kamer om de middelen die vrijkomen door de afschaffing, in te zetten voor compensatie voor huurders. Ook riepen wij op tot goede consumentenbescherming. Dat deden we samen met de Woonbond in deze brief.

Scenariostudie Aedes ondersteunt communicatie met huurders

Aedes is bezig met een scenariostudie die bekijkt wat huurders met zonnepanelen in verschillende huishoudenssamenstellingen kunnen verwachten na afschaffing van de salderingsregeling. Deze analyse moet corporaties ondersteunen in de communicatie met huurders. We verwachten deze begin 2026 te publiceren voor corporaties die bij Aedes zijn aangesloten.