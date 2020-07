Zoekmachine Ecosia plant 100 miljoenste boom

Ecosia plant bomen met de opbrengst van de advertentie-inkomsten die worden gegenereerd door de zoekopdrachten van zijn 15 miljoen gebruikers. Elke zoekopdracht draagt op die manier bij tot de aanplant van een boom op een van de 9000 plantlocaties. Ecosia heeft nu de mijlpaal van 100 miljoen bomen overschreden, amper twee jaar nadat het bedrijf de mijlpaal bereikte van 30 miljoen nieuwe aanplantingen. Gezamenlijk zullen de bomen tot 30 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer halen als ze volgroeid zijn.

Herstel na bosbranden

Het bedrijf heeft al ongeveer 35 duizend hectare bos hersteld en bijgedragen aan de bescherming van de biodiversiteit op alle zes bewoonde continenten.

Ecosia plantte onder meer drie miljoen bomen in Brazilië na de bosbranden in het Amazonegebied van vorig jaar, en voerde een campagne voor het planten van bomen in Australië na de verwoestende bosbranden begin 2020. In Madagaskar plantte de organisatie miljoenen bomen om de kusterosie tegen te gaan en de habitat van de bedreigde maki’s te beschermen.

In Burkina Faso heeft de organisatie meer dan 17 miljoen aanplantingen gedaan in de strijd tegen de verwoestijning; in Oeganda was er een samenwerking met het Jane Goodall-instituut, die resulteerde in een aanplant van 600.000 bomen in het leefgebied van de bedreigde chimpansee.

Jong publiek

“De klimaatcrisis is de grootste existentiële bedreiging waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd en we hebben heel weinig tijd over om een wereldwijde catastrofe te voorkomen”, zegt oprichter en ceo van Ecosia, Christian Kroll. “Onze inspanningen om de biodiversiteit te beschermen zijn nog nooit zo belangrijk geweest, en deze mijlpaal van 100 miljoen bomen is een belangrijke stap in de goede richting.

“Belangrijk is dat onze bomen niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ook tienduizenden mensen hebben geholpen een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschappen op te bouwen. Ik hoop dat meer mensen nu de overstap naar Ecosia maken en ons helpen om miljarden bomen te planten”, zegt Kroll.

De zoekmachine werd in 2009 opgestart en bereikt vandaag vooral een jonger publiek. Volgens een recente enquête bij 11.000 gebruikers is 80 procent jonger dan 29 jaar.

Het bedrijf heeft in Duitsland eigen zonne-energiecentrales die er naar verluidt voor zorgen dat al hun activiteiten CO2-negatief zijn.