ZLTO lanceert klimaatdienst GO2Positive voor bedrijven

Bedrijven die hun CO2-uitstoot al reduceren kunnen nu groeien naar de volgende stap. Dat is investeren in een lokale koolstofboer die CO2 uit de lucht haalt en langdurig vastlegt in de bodem. ZLTO lanceert vandaag de oplossing GO2Positive voor bedrijven die een plus zetten op het klimaat en lokaal willen investeren in CO2-binding in de bodem. Is uw bedrijf klaar om klimaatpositief te ondernemen?

Als een van de weinige sectoren kan de land- en tuinbouw CO2 uit de atmosfeer halen en langdurig vastleggen in de bodem. Op die manier levert dat een bijdrage aan het koelen van de aarde. Afhankelijk van het type bodem, het grondgebruik (akker of gras) en het type maatregel kost het in Nederland tussen de 50 en 500 euro om één ton CO2 vast te leggen in de bodem.

Die kosten verdient een boer of tuinder niet direct terug met de verkoop van voedsel. Een deel van de kosten probeert ZLTO te financieren door deze klimaatdienst aan te bieden aan bedrijven. Het voordeel voor bedrijven telt al snel op: klimaatpositief + investeren in de bodem + contact met boeren + lokale samenwerking.

ZLTO lanceert de oplossing GO2Positive voor bedrijven die lokaal willen investeren in koolstofboeren om zelf klimaatpositief te worden. Is uw bedrijf klaar voor de volgende stap?

Check het snel en maak nu een eerste berekening: www.go2positive.com

Go2Positive is een initiatief van boerenclub ZLTO en is ontwikkeld in het kader van het Europese Interreg project Carbon Farming.