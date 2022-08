Ziggo-monteurs stappen voor onderhoud in de stad de laatste kilometers op de elektrische StapStep. Het bedrijf maakte vandaag bekend met een pilot te starten. Hiermee is VodafoneZiggo de eerste Nederlandse telecomorganisatie die kiest voor de elektrische step als duurzaam vervoer.

Monteurs gaan de StapStep gebruiken in combinatie met hun bestelbus. In de bus komt een oplaadpunt zodat de monteur de step ’s nachts eenvoudig kan opladen. VodafoneZiggo start de pilot in vijf steden: Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, Lelystad en Maastricht.

Uit eigen koker

Het idee om de laatste kilometers met dit nieuwe vervoersmiddel af te leggen, kwam van de monteurs zelf. Door hun bus buiten de stad te parkeren en het laatste stukje te steppen, winnen ze tijd en ervaren ze minder parkeerzorgen. Daniel Hamersma, monteur bij Ziggo en deelnemer aan de pilot, was meteen enthousiast: “Het is goed voor het milieu, bovendien scheelt het mij veel tijd. Vaak ben ik in de stad langer kwijt aan het zoeken van een parkeerplek dan het verhelpen van storingen. En nu krijg ik op mijn step nog frisse lucht ook.”

Duurzaam alternatief

De elektrische steps zijn een duurzame oplossing. De e-step levert namelijk voor iedere afgelegde kilometer een CO2-reductie op van 99,3% ten opzichte van de dieselbus. Daarmee blijven klanten in zogenaamde zero-emissie zones bereikbaar. Zero-emissie zones zijn gebieden in de stad waar vanaf 1 januari 2025 geen voertuigen met CO2 uitstoot mogen komen.

Groene blik vooruit



De pilot past perfect in VodafoneZiggo’s ambitie om de milieu-impact van het bedrijf voor 2025 te halveren. Om dit doel te behalen, kijkt de organisatie met een groene blik vooruit. Laura van Gestel, directeur Corporate Social Responsibility bij VodafoneZiggo is continu op zoek naar manieren om het transport van VodafoneZiggo efficiënter en milieuvriendelijker te maken: “De StapStep is een goede toevoeging aan ons bestaande ‘groen vervoer assortiment’ voor monteurs. Zo is er al de e-bike, duurzame bakfiets, overkapte e-scooter en daar komt nu de e-step bij. Dit brengt ons weer een stap dichter bij onze ambitie om zoveel mogelijk klantbezoeken 100 procent milieuvriendelijk te maken.’’

Stedelijk transport



De StapStep is een step met ‘stepondersteuning’ en daarmee als enige e-step in Nederland toegestaan op de openbare weg. De StapStep ondersteunt, zolang je iedere acht seconden zelf stept. De maximumsnelheid van de step is 25 kilometer per uur. Bij een geslaagde proef zet VodafoneZiggo in meer stedelijke gebieden e-steps in.

FOTO: VODAFONEZIGGO | Wouter Roosenboom