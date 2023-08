Monteurs van drinkwaterbedrijf Vitens rijden sinds deze maand in een elektrische werkbus. Afgelopen vrijdag, 18 augustus, nam Vitens de eerste drie elektrische werkbussen in ontvangst. “Dit is echt een mijlpaal, die goed past binnen onze ambitie: elke druppel duurzaam in 2030”, aldus Vitens-directeur Jelle Hannema.

Terwijl de middagzon de tientallen zonnepanelen op Vitens-locatie het Engelse Werk in Zwolle aan het werk zet, krijgen drie monteurs de sleutels van hun nieuwe werkbus. Zij draaien mee in een pilot. Snel zullen nog enkele tientallen monteurs een bus geleverd krijgen. Hun ervaringen worden meegenomen in nieuwe bestellingen. De eerste indruk is positief. De monteurs zijn zichtbaar gecharmeerd van hun nieuwe, moderne, werkplek. Opladen moet ook geen probleem zijn; monteurs krijgen een laadpaal thuis, of er staat er één in de directe omgeving van hun woning. Ook op Vitens-steunpunten, de thuisbasis van monteurs, worden laadpalen geïnstalleerd.

Hannema: “Vitens heeft een uitdagende strategie: elke druppel duurzaam. We willen het water duurzaam winnen, maken en leveren.” Met de aanschaf van elektrische voertuigen geeft Vitens niet alleen invulling aan haar duurzaamheidsdoelstellingen, het drinkwaterbedrijf is zo ook voorbereid op de toekomst. In steeds meer steden gelden milieuzones. De elektrische bussen van Vitens kunnen zo iedere klant bereiken, milieuzone of niet.

Wagenpark elektrificeren

Vanwege de duurzame ambitie van Vitens wordt intern al jaren gesproken over een elektrische bus. Bovendien heeft het drinkwaterbedrijf zich voorgenomen om in 2030 de CO2 uitstoot van het wagenpark minimaal te halveren. Voor personenauto’s is deze uitdaging een stuk gemakkelijker dan voor de, zwaardere, monteursbussen. De nieuwe bussen zijn voorzien van alle gemakken die de huidige, op fossiele brandstof rijdende, werkbussen ook hebben. Voor monteurs is het dus een compleet ingerichte werkplek, mét alle benodigde gereedschappen en hulpmiddelen.

“Het was wel een uitdaging om dit samen te stellen”, zegt Alexander van den Oever, contractmanager mobiliteit bij Vitens. Met hulp van leveranciers zoals Nijwa is heel kritisch gekeken naar de inrichting. “We moesten kijken naar het bereik van de bussen in combinatie met gebruiksgemak voor de Vitensers.” Hoe zwaarder het voertuig, hoe minder kilometers de bus kan rijden. Juist de actieradius is iets waar de Vitens-monteurs die de elektrische bus rijden benieuwd naar zijn.” Klanten moeten immers geholpen worden en storingen moeten snel worden opgelost.

Goed en veilig was de uitdaging

Door monteurs te betrekken bij de inrichting is het gelukt een werkbus samen te stellen waarmee zij hun werk kunnen doen én zo weinig mogelijk in leveren op bijvoorbeeld de actieradius. Het resultaat is een moderne werkplek op vier wielen mét een elektrische motor. “Onze monteurs zijn het gezicht van Vitens en daarmee het meest zichtbaar voor klanten. Zij lossen problemen snel op. Dat moet goed en veilig kunnen. Ik ben heel blij dat juist zij meegedacht hebben over de inrichting”, zegt Hannema.

Ook voor de leverancier van de bussen, LeasePlan, was het een uitdaging om de eisen van Vitens te combineren met een nieuw, elektrisch, voertuig. “Het was best pittig, maar we hebben met een goed team samengewerkt. Dat resulteert is een prachtig nieuwe bus”, aldus Marcel Kok van Leaseplan.

“Veranderen is wennen, zeker voor de monteurs”, zegt Hannema. “Ik ben heel benieuwd hoe het bevalt en hoe de bussen rijden. We houden de ontwikkelingen in de gaten, techniek verandert snel. We anticiperen daar natuurlijk op en nemen dat mee in de evaluatie van deze pilot. Maar voor nu hebben we een moderne bus en daar ben ik heel trots op.”