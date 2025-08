Windpark Den Tol (een samenwerkingsverband van zes agrariërs en Windunie) en Kuster Energy kunnen aan de slag met hun plannen om eind 2027 groene waterstof te produceren met energie uit bestaande windmolens en een zonnepark. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakte vorige week bekend dat aan dit coöperatieve waterstofproject een OWE-subsidie is verleend. De productielocatie voor waterstof komt te staan in de gemeente Oude IJsselstreek.

Via de OWE-subsidie draagt de overheid bij aan het realiseren van groene waterstofprojecten in Nederland. Het afgelopen jaar maakten Windpark Den Tol en Kuster H2 Energy plannen bekend om met energie uit bestaande windmolens groene waterstof te gaan produceren. Het plan in een notendop: in Netterden wordt aan de voet van één van de bestaande windmolens, en naast het net geopende zonnepark Zonnewilg, een installatie geplaatst die wind- en zonne-energie omzet in waterstof. De partijen werken samen onder de naam H2 Achterhoek.

De toegekende OWE-subsidie bedraagt circa 10 miljoen euro en is essentieel om dit waterstofproject mogelijk te maken. Op de productielocatie in Netterden zal straks volledig hernieuwbare waterstof worden geproduceerd via elektrolyse. De kosten voor de bouw, aansluiting, certificering en exploitatie van een elektrolyserinstallatie zijn momenteel nog hoog, terwijl de opbrengsten uit waterstofproductie — zeker in de beginjaren — beperkt blijven. De subsidie is dan ook geen vanzelfsprekend rendement of verdienmodel, maar eerder een essentiële hefboom die deze eerste stappen in de waterstofeconomie mogelijk maakt. Initiatieven als H2 Achterhoek zijn hard nodig als katalysator voor de ontwikkeling van een nieuw energiesysteem, waarin duurzame waterstof een structurele rol kan spelen.

Windpark Den Tol, een samenwerkingsverband van zes agrariërs en Windunie, bestaat uit negen turbines van elk 3,675 MW. Naast het windpark is een zonnepark gebouwd van 16 MWp. Het plan is om dichtbij één van de negen turbines een waterstofinstallatie te bouwen. Hier wordt stroom van het wind- en zonnepark omgezet in groene waterstof voor transport, bouw en infra. Door op momenten dat de wind waait, en/of de zon schijnt, waterstof te produceren, willen de initiatiefnemers ook een bijdrage leveren aan de vermindering van de netcongestieproblematiek in de regio.

Frank Simmes, bestuurslid van initiatiefnemer windpark Den Tol, is blij met de toegekende subsidie: “We gaan nu aan de slag met het uitwerken van onze plannen en het project optuigen. De ambitie is om eind 2027 hier in Netterden waterstof te produceren. We zijn blij dat de gemeente Oude IJsselstreek ook enthousiast is over dit project dat bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving.”

Naast een elektrolyser gaat de waterstofinstallatie bestaan uit o.a. compressoren, beperkte opslag en trailer bays van waaruit Kuster Energy waterstof vervoert naar afnemers in de bouw, industrie en regiovervoer in Oost-Nederland. “De komende maanden willen we in gesprek met bedrijven die te kampen hebben met netcongestie”, zegt Jan Pieter de Wilde van Kuster Energy. “Met groene waterstof uit de regio kunnen we 100% emissievrij direct aan de extra energievraag voldoen. Bedrijven die meer willen weten kunnen zich melden.”

Als de waterstofinstallatie draait, kan er jaarlijks ongeveer 500.000 kilo waterstof geproduceerd worden: genoeg om 85 OV-bussen meer dan 6 miljoen kilometer per jaar emissievrij te laten rijden.

Foto: een fabriek van gelijke omvang in Frankrijk (Bron: Lhyfe)