Vandaag is tijdens de feestelijke opening van Horecava 2023 bekendgemaakt wie de winnaars zijn van de Horecava Innovation Award 2023. Puck Wilbers, de juryvoorzitter, reikte de awards uit voor de categorieën; food & beverage, equipment & services, concepts, interior & design, digital, apps & social media en duurzaamheid. De Karel de Vos Award is een bijzondere trofee waarbij de nadruk ligt op ‘zorg voor een betere wereld’. Het is een overkoepelende categorie voor duurzaamheid en er wordt één inzending beloond met deze prijs, vernoemd naar de initiatiefnemer van de Horecava Innovation Award. De Clique Circulaire Bakken werd de winnaar van deze editie.

De Clique Circulaire Bakken

De Clique gebruikt het ‘afval’ uit de stad om de stad te voeden. Met kleine inspanning van alle partijen verandert afval in waardevolle grondstoffen en foodproducten. Het systeem: lokale horeca en cateringbedrijven ontvangen 20 liter plastic retourbakken van het type mayonaise-emmer, om hun snij- en etensresten in te deponeren. Schoon, afsluitbaar, zonder vieze geurtjes. Er wordt gecoacht op goed scheiden en gedragsverandering. De gelabelde bakken worden opgehaald per vrachtfiets en in de hub (loods) geleegd, geregistreerd, gereinigd en weer retour gestuurd.

Op de verzamelde koffiedrap groeien bij een plaatselijke kweker oesterzwammen voor gebruik in de keuken. Hier worden o.a. bitterballen van gemaakt. Uit sinaasappelschillen perst een kleine lokale voedselproducent sinaasappelolie voor schoonmaakmiddelen of als smaakmaker in bijvoorbeeld bier. De rest wordt gecomposteerd tot een rijke compost, waar weer kruiden op mogen groeien. De ondernemer heeft tot 70% minder waste en een goed verhaal naar zijn klanten.

“De cirkel is aardig rond”, vindt de jury. “Een unieke lokale samenwerking tussen horeca en kleinschalige voedselproducenten. Nu nog alleen in Utrecht maar de Clique kijkt naar groter Den Haag. Elke keer vanuit een locale hub rustig groeien, dat is de opzet. In al zijn eenvoud de meest duurzame innovatie van 2023. Daarom: overtuigd winnaar van de Karel de Vos Duurzaamheid Award! ”

Overall Winnaar: Redefine Meat

Redefine Runder bavette is een sappig, plantaardig stuk vlees. Dit malse stuk vlees is perfect om te grillen of te bakken, waardoor zowel veganisten als vleesliefhebbers kunnen genieten van vlees, zonder concessies te doen aan smaak of duurzaamheid.

“Deze inzending laat zien dat je door middel van omdenken ook mee kan gaan in de huidige ontwikkelingen op het gebied van plant-based producten zonder op “hol” te slaan.

Het geeft je een andere beleving van vlees die het origineel goed benaderd. Hetgeen ook in de tenaamstelling tot zijn recht komt. Kwalitatief goed product dat goed valt. Zowel visueel als smaaktechnisch.

Men heeft hier jarenlang aan gewerkt waarbij men het gebruik van nieuwe technologieën niet uit de weg is gegaan. Vanuit de markcijfers blijkt dat 80 % van de vleesconsumptie zit in de zogenaamde “whole-cuts”. Het assortiment/produktie is dan ook hierop aangepast.” Een greep uit de opmerkingen uit het juryrapport van de vakjury.