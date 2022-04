Concordia Damen en de STC Group hebben zepp.solutions geselecteerd om een waterstofbrandstofcelsysteem en waterstofopslagoplossing te leveren voor de ‘Ab Initio’. Het 67 meter lange schip zal worden ingezet voor de praktijktrainingen van studenten die een maritieme opleiding volgen bij de STC Group. De Ab Initio zal naar verwachting in september 2022 in gebruik worden genomen.

Vanaf de start van het ontwerp in 2018 vond STC het belangrijk om de professionals van de toekomst kennis te laten maken met de techniek van de toekomst. De integratie van moderne en duurzame technologieën is daarom van het grootste belang voor de STC-groep. Zo wordt het schip volledig elektrisch aangedreven en is het dek bedekt met meer dan 200 vierkante meter aan zonnepanelen. Anticiperend op de belangrijke rol die waterstof gaat spelen in de scheepvaart, heeft het bestuur van STC besloten om eind 2021 ook waterstoftechnologie op het schip te implementeren. Na een overtuigend propositie kreeg zepp.solutions op 31 maart groen licht om het waterstofbrandstofcelsysteem en waterstofopslagsysteem als totaaloplossing te leveren.

Jan Kweekel, lid College van Bestuur STC Group, “Wij zijn uiterst blij en dankbaar voor de steun van verschillende partijen die de toepassing van groene waterstof mogelijk maken op het nieuwe opleidingsschip. We geven onze leerlingen en studenten hiermee de kans om zich al tijdens de opleiding te bekwamen in het werken met groene waterstof. Deze kennis en ervaring kan goed van pas komen tijdens een loopbaan in de maritieme transportsector die volop in ontwikkeling is.” Jonas Brendelberger, een van de oprichters van zepp.solutions voegt toe: “We zijn trots en dankbaar om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de Ab Initio. De samenwerking met STC Group en Concordia Damen is tot nu toe fantastisch en we kijken er naar uit om met zo’n gemotiveerd team en gedreven werf samen te werken. Zepp.solutions is inmiddels een vertrouwde naam in de waterstofindustrie, dit project is daar het bewijs van.”

Maritieme brandstofcelsystemen

Zepp.solutions levert een maritiem brandstofcelsysteem van 45 kW dat het batterijsysteem van de Ab Initio constant zal bijladen als ‘range extender’. De module is extreem compact en heeft een volledig geïntegreerd systeemontwerp om de complexiteit en kosten van integratie zo laag mogelijk te houden. Kritieke interfaces zijn geminimaliseerd doordat de module alle vereiste brandstofcelsubsystemen bevat, dit maakt het een ideale drop-in oplossing.

Het brandstofcelsysteem wordt van waterstofgas voorzien door een waterstofopslagsysteem met een vuldruk van 350 bar en een opslagcapaciteit van 35 kg waterstof. Deze gecombineerde oplossing verdubbelt het emissievrije vaarbereik van het schip.

Jaar vol actie

Het casco wordt afgebouwd door Concordia Damen in Werkendam, Nederland, waar ook het brandstofcelsysteem van zepp.solutions zal worden geïmplementeerd. De huidige planning streeft naar aflevering in september 2022, wanneer het schip zal worden gebruikt om een nieuwe generatie maritiem personeel klaar te stomen voor een toekomst in de binnenvaart.

Foto: Bekrachtigen van overeenkomst. Links: Pieter Baggerman, Naval Architect Concordia Damen. Rechts: Jonas Brendelberger, Co-Founder zepp.solutions