Zepp.solutions, een toonaangevende Nederlandse fabrikant en integrator van brandstofcelsystemen, heeft meer specificaties en de naam onthuld voor hun nieuwe waterstof- brandstofcelaangedreven vrachtwagen: ‘Europa’. Het zero-emissie voertuig is gebaseerd op de meest gebruikte vorm van zwaar wegtransport, de diesel 4×2-trekker.

Europa voldoet aan alle eisen die de transportsector stelt aan vrachtwagens voor langeafstandstransport. Met een grote actieradius, een slaapcabine, snel tanken en de mogelijkheid om een ISO-trailer (13,6 m / 45 ft container) te trekken, wordt hetzelfde bedieningsgemak en laadvermogen als een equivalent op diesel geboden. Het voertuig is gebaseerd op een beproefd chassis van een gerenommeerde vrachtwagenfabrikant.

De eerste voertuigen zullen in Q4 2023 in gebruik worden genomen als 4×2 trekkers met 350 bar waterstofopslagsystemen. Met ruim 50 kg bruikbare waterstof aan boord hebben de voertuigen een actieradius van meer dan 700 km. Eind 2024 zal de truck ook verkrijgbaar zijn in een versie met 700 bar waterstofopslag (>80 kg bruikbare H2), waardoor de actieradius ruim boven de 1000 km komt. De bruikbare hoeveelheid energie na omzetting in elektriciteit in het brandstofcelsysteem is ruim 900 kWh en 1450 kWh resp. voor de 350 en 700 bar uitvoering.

De infrastructuur voor het tanken van waterstof voor zware voertuigen op 700 bar is in Europa nog zeer beperkt, waardoor de eerste klanten kiezen voor de 350-bar versie.

Waterstof-elektrische aandrijflijn

De waterstof-elektrische aandrijflijn kan ook worden geintegreerd in andere voertuigconfiguraties zoals bakwagens, andere asconfiguraties of cabines. Aan de basis staat een enkele zepp X150 brandstofcelmodule, met de mogelijkheid om meer stacks en/of modules te integreren voor meer efficiëntie en bereik.

De X150-brandstofcelmodule en de waterstofopslagsystemen van zepp zijn ook verkrijgbaar als stand-alone units voor integratie in other voertuigen of toepassingen.

Ontworpen voor de Europese markt

De strikte EU-regelgeving is gebruikt als leidraad voor de het ontwerp van de Europa-truck. Zo is in de meeste EU-landen het maximale gecombineerde voertuiggewicht 40 ton. Echter, voor emissievrije N3 voertuigen is deze gewichtslimiet verhoogd tot 42 ton. Omdat de Europa-tractor minder dan 2 ton meer weegt dan zijn tegenhanger op diesel, biedt hij een vergelijkbaar laadvermogen.

“De Europa vrachtwagen is een mooi voorbeeld van onze inzet om duurzame oplossingen aan de markt te bieden. We zijn trots om deze zero-emissie, langeafstand vrachtwagen aan te bieden die de concurrentie met dieselversies aan kan gaan als het gaat om laadvermogen, prestaties en bruikbaarheid”, aldus Kevin Schreiber, mede-oprichter van het Delftse bedrijf. “En dit is pas het begin. Het geïntegreerde waterstofbrandstofcelsysteem X150 en onze waterstofopslagsystemen zijn ook beschikbaar voor integratie door andere fabrikanten. We kijken uit naar hun toepassingen van onze systemen.”

Subsidies voor zero-emissievoertuigen

Europese klanten worden aangespoord om over te stappen op zero-emissievervoer door verschillende financiële subsidies. Ook voor Nederlandse klanten is een subsidieprogramma beschikbaar: de AanZET subsidie dekt tot 37% van de aankoopprijs van nieuwe zero-emissievrachtwagens. Het AanZET subsidieprogramma opent op 4 april.

Interesse registreren

Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag geheel vrijblijvend hun interesse registreren op de website van zepp. Meer specificaties en het definitieve ontwerp zullen worden onthuld bij de levering van de eerste twee vrachtwagens aan de eerste klanten: BCTN Group en VOS Transport Group, in het vierde kwartaal van dit jaar.