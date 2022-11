Tijdens een zeer druk bezochte Lean & Green Summit in Utrecht hebben vertegenwoordigers van Vos Transport Group, BCTN Network of Inland Terminals en zepp.solutions de bestelling van twee unieke waterstoftrekkers afgerond. Deze zullen eind 2023 geleverd worden en een range hebben van minimaal 600 km.

Zowel BCTN als Vos Transport Group zijn met 3 sterren al jaren koplopers binnen Lean & Green, het leidende CO2-reductieprogramma voor bedrijven in de logistieke sector. Tijdens de L&G Summit hebben de bedrijven gezamenlijk het project DREAMH2AUL gepresenteerd aan een grote groep geïnteresseerden. Deze kans werd ook aangegrepen voor de volgende mijlpaal in het project: het ondertekenen van de orderbevestiging voor de twee waterstoftrekkers.. Voor zowel Vos als BCTN is deze stap onderdeel van de ambitie om de 4e Lean & Green Star te behalen. Beide bedrijven hebben de plannen hiervoor reeds ingediend bij de organisatie. Het Delftse zepp.solutions gaat nu van start met de ontwikkeling van de twee waterstof-elektrische vrachtwagens, de levering staat gepland voor eind 2023.

Sinds de aankondiging van project DREAMH2AUL eind 2021 is er een hoop veranderd. De kosten van onderdelen, materialen en waterstof zijn flink gestegen, terwijl de economische zekerheid binnen de logistieke sector juist kleiner is geworden. Ondanks dat dit alles een flink effect heeft op de investering voor alle betrokken partijen is er toch besloten het project doorgang te laten vinden. Directeuren Jules Menheere (Vos) en Joop Mijland (BCTN), die ook samen werken om een Container Terminal in Deventer op te zetten, zijn beiden overtuigd van het belang van deze ontwikkelingen. Menheere: “Juist in deze uitdagende tijden is het van belang om te blijven investeren om onze duurzaamheidsambities te realiseren. We moeten nu niet vertragen, maar juist het goede voorbeeld geven.”

Langeafstandstransport op waterstof

Binnen het consortium is zepp.solutions verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de twee waterstof-elektrische vrachtwagens. Dit zullen ’s werelds eerste waterstof aangedreven emissievrije trekkers voor opleggers zijn die elke trailer mogen trekken binnen de huidige Europese regelgeving. De trucks zullen een actieradius van meer dan 600 km hebben. Om dit bereik te bewerkstelligen en tegelijk ook bestuurderscomfort en een aantrekkelijke TCO (Total Cost of Ownership) te bieden, gebruikt zepp het zepp.X150 brandstofcelsysteeem. Dit systeem biedt een hoog rendement en een extreem hoge vermogensdichtheid, waardoor er ruimte is voor meer waterstofopslag en een slaapcabine.

De waterstof-aandrijflijn zal worden ingebouwd in twee N3 trekkers, die zullen worden ingezet door Vos Transport Group en BCTN Group voor stadsdistributie, regionaal containertransport en (internationaal) lange afstandstransport. TNO zal de prestaties van de trucks vergelijken met alternatieven. De partijen hopen met het project de uitrol van duurzaam wegvervoer te bevorderen.

De vrachtwagens zullen naar verwachting eind 2023 operationeel zijn. Het DREAMH2AUL project wordt ondersteund door de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in transport (DKTI) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Foto: vlnr. Kevin Schreiber (zepp.solutions), Roy van Verseveld (Vos) en Nick Koekkoek (BCTN) ondertekenen de orderbevestiging van 2 waterstof-trekkers.