Zelfverklaring ISO 26000 toont MVO ambities van DS Smith Packaging Sheetplants

Voor de op een na grootste leverancier van duurzaam verpakkingsmateriaal ter wereld is verantwoord ondernemen een belangrijke doelstelling. Met grotendeels FSC papier als grondstof voor het karton dat ze gebruiken en voortdurend innoveren van de verpakkingsoplossingen, kom je daarmee al een flink eind. Daarnaast staat de veiligheid van het personeel voorop bij de productie en is aandacht voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers gewoonte geworden binnen de vestigingen in Almelo en Barneveld.

‘Dat is goed voor de wereld, maar ook goed voor de eigen portemonnee‘, zo stelt Jeroen Zuidwijk, die als Teamleider Business Support verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de zelfverklaring. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan slimmere verpakkingsoplossingen. Het resultaat is dat onze klanten nu meer spullen kunnen vervoeren met minder volume. Dat betekent minder auto’s die heen en weer rijden, minder lawaai, minder brandstof, minder opslagruimte. Zo snijdt het mes aan twee kanten.‘

KPI’s

De ISO 26000 Zelfverklaring is meer dan een papieren tijger. Er zijn wel degelijk stevige KPI’s gemaakt, die regelmatig gecontroleerd worden. ‘We hebben KPI’s op drie belangrijke onderwerpen: mensen, omgeving en business. In die volgorde. Het moet veilig, het moet goed en het moet ook nog iets opleveren. Dat we daar cijfers aanhangen en die ook meten, maakt het praktisch. Op deze manier wordt het makkelijker voor onze relatief kleine organisatie om MVO uit te voeren.‘

Met voorrang

De zelfverklaring ISO 26000 heeft niet de hele bedrijfsvoering omgegooid. Dat was gelukkig ook niet nodig, want tijdens het onderzoek dat nodig is om tot de zelfverklaring te komen, bleek dat er bij DS Smith al veel goede dingen gebeuren op MVO-gebied. Toch waren er ook nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld wat betreft de aandacht voor de sociale omgeving, naast aandacht voor je organisatie en aandacht voor het milieu een van de speerpunten van MVO. ‘Het was nou niet zo dat we helemaal niet aan onze omgeving dachten, maar het is wel wat meer op de voorgrond gekomen en een belangrijke groep stakeholders geworden. We hoorden bijvoorbeeld dat de dierenambulance uit de buurt heel hard transportdozen met luchtgaten nodig had. Die hebben we voor ze gemaakt.’

Goede hulp

Begin dit jaar is de zelfverklaring ondertekend en gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000. ‘Dat had op zijn laatst nog wel even haast. Een van onze belangrijke afzetmogelijkheden ligt in de kerstpakkettenmarkt. Daar gaat een enorme hoeveelheid dozen in om. Nu zijn die kerstpakkettenbeurzen al in februari. We wilden op die bijeenkomsten graag reclame maken met onze zelfverklaring. Steeds meer klanten vragen namelijk naar onze duurzame ambities, en ook aandeelhouders zijn er gek op. Als bedrijf kun je echt niet meer achterblijven.’ De zelfverklaring is dus ook marketingtechnisch een belangrijk hulpmiddel. ‘Dankzij de snelle actie van consultant Thamar Zijlstra van NEN, die aan het eind van het traject een toets heeft uitgevoerd, konden we de verklaring op tijd publiceren op het Publicatieplatform.’

Lees de zelfverklaring ISO 26000 van DS Smith Packaging Sheetplants op het Publicatieplatform ISO 26000 van NEN.