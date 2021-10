Zelfstroom start samenwerking met FrieslandCampina

Duurzame energieleverancier Zelfstroom gaat per direct een samenwerking aan met FrieslandCampina. Binnen die samenwerking zal Zelfstroom bij agrarische bedrijven zonnedaken realiseren op een kleinverbruiksaansluiting. Het energiebedrijf ondersteunt zo de zuivelcoöperatie met het verduurzamen van hun leden-melkveehouders. Hiermee zetten beide organisaties in op het versnellen van de energietransitie.

De samenwerking sluit aan op de strategie van Zelfstroom om zoveel mogelijk Nederlandse daken te voorzien van zonnepanelen. Hierbij houdt de B Corp vast aan haar bewezen leaseconcept. “Wij geloven dat de energietransitie sneller, eerlijker en makkelijker kan”, zegt Pieter Bakhuis, CCO van Zelfstroom. “Daarom maken wij zonnepanelen toegankelijker voor iedereen. De leden-melkveehouders van FrieslandCampina kunnen bijvoorbeeld onze zonnepanelen kopen óf leasen, zodat zij geen aanschafkosten hebben en vanaf dag één besparen op hun maandlasten. Wij zijn natuurlijk erg trots op deze mooie samenwerking, maar minstens zo blij dat we via de melkveehouderij de energietransitie extra kunnen versnellen. Met meer dan 6.500 potentiële boerendaken kunnen we een flink verschil maken.”

Samen verduurzamen

Met de nieuwe samenwerking wil FrieslandCampina leden-melkveehouders helpen die aan de slag willen met zonnepanelen. Zoals bijvoorbeeld de groep melkveehouders die door de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk of andere bedrijfsspecifieke redenen momenteel niet in staat is een groot zonnedak te realiseren. “Al meer dan 3.400 leden-melkveebedrijven werken samen met ons aan de transitie naar groene energie, waarbij het merendeel energie opwekt met zonnepalen”, zegt Caroline Luyten, Project Manager Farm Sustainability bij FrieslandCampina. “Vanwege de ervaring van Zelfstroom met zowel particuliere- als bedrijfsdaken en hun aanbod van koop- én leaseoplossingen zagen wij in hen de aangewezen partij om ook onze leden-melkveehouders te helpen met zonnepanelen realiseren. Wij kijken uit naar deze nieuwe stap in onze groene energietransitie.”

Kleine daken

Dit traject richt zich met name op kleinere agrarische zonnedaken. Momenteel heeft het stroomnet beperkte capaciteit, waardoor veel melkveehouders hun grotere daken niet volledig kunnen beleggen met panelen. Bakhuis: “Een klein zonnedak heeft binnen de context van melkveehouders nog steeds een aanzienlijke oppervlakte, waardoor we veel panelen kunnen plaatsen bij de leden van FrieslandCampina. Een gemiddelde melkveehouder verbruikt jaarlijks al snel 50.000 kWh. Die hoeveelheid energie kan een klein zonnedak nog steeds opwekken. Op die manier verlagen veel melkveehouders hun ecologische voetafdruk én zijn ze zelfvoorzienend.”