De Tukker, het eerste schip van de duurzame rederij EcoClipper, is vertrokken. De Tukker heeft zeil gezet vanuit Amsterdam met chocolade, 5 bemanningsleden en 5 trainees aan boord voor haar eerste reis naar Porto. Hier zal ze naar verwachting rond 13 mei aankomen en een lading wijn en olijfolie laden. Dit is de eerste reis volgens een vaarschema waarbij het schip een vaste route langs de Noord- en West-Europese kusten vaart.

Na een refit en proefvaart, is De Tukker: oorspronkelijk gebouwd in 1912 als kustvaarder en later in gebruik als zeil opleidingsschip, nu weer in de vaart. Het schip kan ongeveer 70 kubieke meter, of een equivalent van 50-70 ton, vracht vervoeren. Ze heeft ook accommodatie voor maximaal 12 reizigers. Ze steekt momenteel, voortgestuwd door meer dan 300 vierkante meter zeil, de Golf van Biskaje over. Schip en bemanning maken het goed.

De eerste lading aan boord is chocolade geproduceerd door de Nederlandse chocolatier “Chocolatemakers” en bestemd voor Europese distributie door de zeilende vrachtagenten “New Dawn Traders”. De cacao waar de chocolade van is gemaakt, is vanuit de Dominicaanse Republiek verscheept met een ander zeilend vrachtschip de Tres Hombres en zal zo de consument bereiken met een minimum aan schadelijke transport-uitstoot.

De momenteel voor De Tukker geplande bestemmingen zijn Porto, Noirmoutier, Saint Nazaire, Penzance, Torquay, Londen, Scheveningen, Den Helder en Hartlepool. Maar afhankelijk van de behoeften van importeurs en consumenten staat EcoClipper open voor het toevoegen van extra havens aan de route.

Jorne Langelaan, oprichter en CEO van EcoClipper, is zeer enthousiast dat De Tukker weer in de vaart is. “Na een jaar lang intensief verbouwen door onze eigen refit bemanning en de crew van de Talsma scheepswerf, is het fantastisch om De Tukker weer vracht te zien varen. Dit is de volgende stap naar grootschalig vervoer per zeilschip op zee.”