Zeeuwse yellowtail kweker scoort groen!

Vandaag is de officiële opening van Kingfish Zeeland, een gloednieuw kweekbedrijf in Nederland waar kosten noch moeite zijn gespaard om op een verantwoorde manier yellowtail kingfish te kweken. Kingfish is de eerste kweker in Europa die yellowtail kweekt. Kweek van yellowtail wereldwijd gebeurt met name in kooien in zee. Hierdoor kan de mest van de vis direct een negatieve impact hebben op de omgeving. Dit probleem lost Kingfish Zeeland op door te kweken in een duurzaam recirculatiesysteem waar de mest wordt weggevangen. Milieuorganisatie Good Fish Foundation scoort deze vis groen op de VISwijzer.

Waar wereldwijd de aquacultuurproductie stijgt, blijft de aquacultuurproductie in de EU zo goed als gelijk. Good Fish Foundation (GFF) zou graag zien, dat duurzame productie van vis in Europa groeit en zij omarmt mede om die reden dit initiatief. ‘Wij zien Kingfish Zeeland als een koploper als het gaat om duurzame visproductie mits zij alle beloften die zij zelf hebben gemaakt ook ten uitvoering brengen’, zegt Margreet van Vilsteren – directeur bij GFF.

De kweek van kingfish in een recirculatiesysteem leidt niet tot negatieve effecten op de directe omgeving. Afvalstoffen, zoals mest of overtollig voer, worden uit het water gefilterd voordat het teruggaat naar zee. Kingfish Zeeland stopt veel onderzoek en energie in het verbeteren van het welzijn van de vissen. Door ziekte uitbraken te voorkomen, is geen antibiotica nodig tijdens de productie. De vissen krijgen biologisch voer van duurzame en volledig traceerbare marine en plantaardige ingrediënten. Ook draait de kwekerij volledig op groene energie.

Het mooie van dit bedrijf is dat hun ambities op het gebied duurzaamheid nog verder reiken. Zij willen een humane dodingsmethode voor hun vis ontwikkelen, de efficiëntie van het voer blijven verbeteren en zich toetsen aan de standaarden van een onafhankelijk keurmerk zoals ASC. Daarbovenop beloven zij dat zij in de nabije toekomst, deze mest gaan gebruiken voor de kweek van zilte groenten (aquaponics). ‘Komende jaren blijven wij meekijken of deze beloftes ook waar worden gemaakt zodat Nederland nog trotser kan zijn op deze duurzame kweker’, zegt van Vilsteren. Kingfish moet concurreren met vis uit landen buiten Europa die meestal een minder strenge wet- en regelgeving hebben. De milieuorganisatie ziet kansen voor chefs om yellowtail te verkiezen boven bijvoorbeeld bedreigde tonijnsoorten.

Op dit moment scoort Kingfish Zeeland groen op de VISwijzer, volgens de producent specifieke beoordeling. De beoordeling is gemaakt door de Good Fish Foundation en wordt gesteund door het Wereld Natuur Fonds Nederland. Een producent specifieke methode beoordeelt een kwekerij op producent niveau en beloont deze voor het nemen van extra duurzaamheidsmaatregelen. Kijk voor meer informatie op de gratis VISwijzer app of via ww.goedevis.nl.