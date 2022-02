Na een succesvolle pilotperiode breidt Zeeman TextielSupers, een van de grootste discount retailers, de inzameling van tweedehandskleding onder de noemer ‘Resale’ nu uit naar alle Nederlandse winkels. Al eerder kon er in 50 van de 460 Zeeman-winkels tweedehandskleding worden ingeleverd. Afgelopen zomer startte de discount retailer ook in zes winkels met de doorverkoop van tweedehands dames-, baby- en kinderkleding. Om de impact van het Resale-concept verder te vergroten, gaat Zeeman nu opschalen. Sinds afgelopen week kan er in alle Nederlandse Zeeman-winkels tweedehandskleding worden ingeleverd. Hierin wordt nauw samengewerkt met Het Goed, een sociale onderneming met 30 kringloopwarenhuizen en vijf textielsorteercentra in Nederland.

Geef textiel een tweede leven

De productie van textiel heeft een grote impact op het milieu en de maatschappij. In 2018 werd er in Nederland per inwoner 17,7 kilogram textiel afgedankt. De meerderheid (55%) van het afgedankte textiel verdwijnt bij het restafval, waardoor recycling of hergebruik niet meer mogelijk is. Naast kleding duurzamer produceren is levensduurverlenging en hergebruik dan ook essentieel. Sinds juni 2021 zamelt Zeeman in samenwerking met Het Goed kleding in.

“Met de uitbreiding van de inzameling van tweedehandskleding, zetten we samen met Zeeman een beweging van meer hergebruik in gang. De door Zeeman ingezamelde kleding wordt door medewerkers van Het Goed geselecteerd voor Resale, waardoor meer mensen passend werk wordt geboden. Zo leveren we samen met Zeeman een bijdrage leveren aan zowel een circulaire als een inclusieve samenleving,” aldus Elles Kempers, Commercieel Directeur bij Het Goed.

Doorverkoop geeft textiel een tweede leven

In haar eigen textielsorteercentra wordt alle ingezamelde textiel zorgvuldig gesorteerd, geselecteerd en geprijsd voor de warenhuizen van Het Goed. Alle door Zeeman gedoneerde kleding die aan deze kwaliteitseisen voldoet, wordt voorzien van het Resale-label. In juni 2021 is Zeeman gestart met het verkopen van tweedehands dames-, baby- en kinderkleding in de winkels in Nijmegen, Nieuwegein, Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Den Haag en Maastricht. Elke kilogram hergebruikte kleding levert een besparing van 3,4 kilogram CO2 op. Textiel dat niet meer geschikt is om hergebruikt te worden, wordt gerecycled.

“Bij Zeeman zijn we zuinig. Zuinig op de middelen die we nodig hebben en zuinig op mensen, het milieu en de maatschappij. Vandaar dat we dan ook blij zijn met deze uitbreiding van ons Resale-concept, waarmee we nu door heel Nederland plekken creëren voor mensen om hun kleding in te leveren voor hergebruik en recycling. Een deel hiervan wordt uiteindelijk ook weer doorverkocht in zes van onze winkels. In 2021 heeft Zeeman op deze manier 20.601 stuks aan tweedehands kleding verkocht. Dit staat gelijk aan 15.000 kilogram CO2 die bespaard is,” geeft Arnoud van Vliet, Manager CSR & Quality bij Zeeman aan. “Door de samenwerking met Het Goed zorgen wij er bovendien niet alleen voor dat kleding lokaal hergebruikt kan worden, maar bieden we ook werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Kijk voor meer informatie op www.zeeman.com/nl/resale.