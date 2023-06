ZEEKR, een wereldwijd merk op het gebied van elektrische mobiliteitstechnologie, is per juni gestart met de verbouwing van een Europese flagship store aan het Rokin in Amsterdam. De flagship store is gevestigd in het voormalige, historische V&D-pand zal onder andere ruimte bieden aan de presentatie van de luxe, elektrische auto’s ‘ZEEKR 001’ en ‘ZEEKR X’, die het merk dit jaar op de Europese markt brengt. Daarnaast zal de flagship store als platform dienen voor samenwerkingen met startups, innovatiehubs, de academische wereld en de gemeente om duurzame mobiliteit verder te ontwikkelen. Het tech-bedrijf is onderdeel van de Geely Holding Group en zal de Europese markt aansturen vanuit een nieuw hoofdkantoor in Amsterdam.

ZEEKR lanceerde in oktober 2021 zijn eerste model, waarna de teller eind mei dit jaar op meer dan 100.000 verkochte auto’s stond. De komst van het merk naar Europa is een mijlpaal in de ambitieuze groeistrategie van het bedrijf. Nederland is een van de eerste twee Europese landen waar de ZEEKR 001, een luxe shooting brake, en ZEEKR X, een urban SUV, vanaf 28 juni op pre-order verkrijgbaar zullen zijn. De twee modellen zijn ontworpen in de gerenommeerde, wereldwijde ontwerp- en R&D-centra van ZEEKR in Göteborg, Zweden. Het Europese team in Zweden telt meer dan 1.500 technici en ontwerpers die al meerdere succesvolle modellen voor de Geely Group hebben geproduceerd. Beide modellen moeten een ongeëvenaarde rijervaring bieden met hun opvallende design, geavanceerde technologie, rijdynamiek, veiligheid, hoge laadsnelheid en grote bereik.

Spiros Fotinos, CEO van ZEEKR Europe: “De keuze voor Amsterdam als centrale punt van onze Europese expansie is logisch: Overal waar je kijkt zie je al elektrische voertuigen en Amsterdam is een broedplaats voor innovatie – deze stad staat open voor onze missie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. We willen dat de flagship store een inspirerende en uitnodigende plek wordt en gaat dienen als blauwdruk voor onze locaties in de rest van Europa.”

Duurzame partner

Het monumentale pand waarin de flagship store huist is eigendom van IEF Capital. De eigenaar heeft het gebouw enkele jaren terug in samenwerking met architectenbureau Office Winhov herontwikkeld. Daarbij werd het gebouw gemoderniseerd met behoud en herstel van de historische kenmerken, zoals de kenmerkende glasgevels aan de Kalverstraat en het Rokin die volledig zijn gerenoveerd en vervangen door gevels met geïsoleerd glas.

ZEEKR zal de begane grond en bijbehorende kelder betrekken – de ruimtes beslaan samen circa 2.000 m2. De flagship store zal niet alleen dienen voor de presentatie van de auto’s en laadsystemen, maar zal een unieke plek worden in het Amsterdamse winkelgebied. Marc Bras, Head of ZEEKR Netherlands, legt uit: “In dit prachtige pand zat decennialang een warenhuis, open voor het grote publiek en onderdeel van de stad. Dat gegeven willen we terugbrengen door een platform te bieden aan duurzame startups, initiatieven en evenementen. We willen actief kennisuitwisseling faciliteren en kijken ernaar uit om onze plek te verdienen als duurzame partner in Amsterdam.”

Xavier Noach, Fund Manager bij IEF Capital: “De wereldwijde transitie naar een duurzamere wereld en het dynamische winkellandschap vormde het fundament voor de herontwikkeling van dit markante gebouw. Met de komst van ZEEKR hebben we een daarbij een passende en kwalitatief hoogwaardige partner gevonden. Wij zijn vereerd dat dit bijzondere en internationale bedrijf nu juist ons pand in Amsterdam heeft gekozen om haar Europese expansie in te starten. Daarbij heeft geen enkel automerk zich eerder op deze wijze in het hart van een stad zich aan het winkelend publiek gepresenteerd. De vele manieren waarop ZEEKR van plan is om interactie te hebben met het publiek zal het hele gebied versterken“.