Californisch denim merk GUESS JEANS opent binnenkort wereldwijd een nieuwe reeks winkels met een innovatief retail concept geïnspireerd op het Californische landschap, bedacht door Chief New Business and Development Officer, Nicolai Marciano. De eerste winkel van het merk is geopend in het hart van Amsterdam, op de Kalverstraat, en biedt onderdak aan een hele nieuwe wereld van GUESS JEANS, aangedreven door de baanbrekende GUESS AIRWASHtm duurzame technologie.

Amsterdam, een essentiële markt voor zowel GUESS als de denim-industrie wereldwijd, zal de eerste GUESS JEANS-winkel in Europa huisvesten en biedt de eerste indruk en inzicht in hoe GUESS JEANS eruitziet in een fysieke ruimte. Elk contactpunt van GUESS JEANS zal opmerkelijk anders zijn dan wat GUESS eerder heeft bereikt.

Exclusive diner met VIP gasten

Om de lancering te vieren, organiseerde GUESS JEANS vrijdagavond een exclusief diner in Looiersgracht 60, verzorgd door de Amsterdamse food design studio Oficina. Nicolai Marciano organiseerde een diner op uitnodiging met vrienden van het merk, onder de gasten waren Maya Jama, Sainte, Ashlee Janelle, Lissa Brandon, Kirou Kirou, Bnnyhunna, Eben Badu, Esmay Wagemans, Julia van Ee, GogoLupin, Isha van Dijk, Dylan Hasselbank, Carl Cash Knight, Ibby Njoya, Ikael Melchizedek, Dieonte George. Na het diner nodigde GUESS JEANS vrienden, familie en de Amsterdamse gemeenschap uit voor een feest in A’DAM The Loft om te genieten van een line-up van DJ’s en optredens van; Jerreau, Tiffany Calver, P-Rallael, Kirou Kirou en Nathifa Efia.

GUESS JEANS eerste store concept wereldwijd in Amsterdam

Het GUESS JEANS retailconcept heeft een visie gecreëerd over hoe de winkel van de toekomst eruitziet. Een combinatie van materialen, vegetatie en verlichting die allemaal eer betonen aan Zuid-Californië, de geboorteplaats van GUESS, vormt de basis van het GUESS JEANS retailconcept. Alle armaturen delen een minimalistisch maar gedetailleerd ontwerp om de beschikbare kledingstukken in de schijnwerpers te zetten.

Duurzame, innovatieve en eerlijke materialen staan centraal in de ontwerpstrategie van de GUESS JEANS-winkel. De winkel in Amsterdam maakt gebruik van bakstenen gemaakt van gerecycled afval uit de marmerindustrie die geproduceerd zijn zonder gebruik van gas. Het beschikt ook over meubels van vezelplaat, kurk en een verscheidenheid aan andere duurzame keuzes. De ruimte deelt dezelfde duurzaamheid waarden die zijn ingebed in het GUESS JEANS denimproduct, gecreëerd met behulp van GUESS AIRWASHTM: een ultramoderne duurzame alternatief voor stonewashing.

Hoewel ze visuele overeenkomsten delen, zal elke GUESS JEANS-winkel anders worden ontworpen, met belangrijke flagship stores in Tokyo, Los Angeles en meer die de komende maanden worden geopend. Net zoals de winkels zullen fungeren als verzamelruimte voor lokale communities, verwijst elk ontwerp naar esthetiek, materialen en vakmanschap die populair zijn in de lokale omgeving. De winkel in Amsterdam beschikt over blauwe tegels die eer betonen aan Delfts Blauw, gekozen vanwege zowel hun verhaal als hun schoonheid, en zal een curatie van kunstwerken bevatten van lokale kunstenaars en wereldwijd gevestigde namen.

GUESS JEANS Experience Amsterdam

Om de opening van de winkel in Amsterdam te vieren, zal GUESS JEANS de meeslepende ervaring die werd gepresenteerd op Pitti Uomo opnieuw creëren, een panoramische tentoonstelling die een zorgvuldig samengestelde verkenning biedt van het rijke verleden van GUESS met een denimgerichte retrospectief die eer betoont aan de bescheiden begintijden van het merk en de meteorische opkomst. Deze reis door de denimarchieven onthult de cruciale rol van het merk in het revolutioneren van de industrie met de popularisering van stonewashed jeans in 1981, een bepalend moment dat het denimweefsel voor altijd veranderde.

GUESS JEANS introduceert een industrie-definiërend stonewash-proces, dat afwijkt van conventionele stonewashing. Deze duurzame innovatie vermindert het waterverbruik aanzienlijk door het gebruik van grove puimstenen te vervangen door lucht en licht. Gasten worden uitgenodigd om achter de schermen te kijken en het proces van de GUESS AIRWASHTM technologie te aanschouwen. De meeslepende ervaring en de opening van de eerste winkel zetten het verhaal voort dat GUESS JEANS de komende 40 jaar van denim leidt.

GUESS JEANS Winkel Amsterdam

De eerste GUESS JEANS-winkel wereldwijd is te vinden op Kalverstraat 157, 1012 XB Amsterdam, Nederland.