Zeecruiseschepen die hiervoor geschikt zijn, kunnen gebruikmaken van walstroom bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Dankzij de nieuwe installatie kunnen schepen hun generatoren uitschakelen zodra ze aanmeren, wat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van uitstoot en geluidsoverlast. Vanaf 2027 wordt het gebruik van walstroom op deze locatie verplicht, drie jaar eerder dan Europese regelgeving voorschrijft.

Als een zeescruiseschip gebruik maakt van de walstroominstallatie, hoeft het aangemeerde schip geen eigen motoren meer te gebruiken voor de stroomvoorziening. Hierdoor wordt de uitstoot van emissies aan de kade aanzienlijk verlaagd. Bij 100 calls per jaar gaat dat om een reductie van circa 3 ton fijnstof, 100 ton stikstof en 4,8 kiloton CO2. Doordat generatoren zijn uitgeschakeld, scheelt dat ook in geluid. Hester van Buren, wethouder Haven: “Ik ben erg blij dat de PTA en het havenbedrijf zo voortvarend deze stap hebben gezet om walstroom hier te installeren. Het laat zien wat er wél mogelijk is als je ambities deelt en handen ineenslaat. Deze installatie is het tastbare bewijs dat verduurzaming niet iets is van morgen, maar van vandaag.”

4,4 kilometer aan kabel onder het IJ

De bouw van de installatie startte in mei 2023 en werd begin 2025 afgerond. Het Deense bedrijf Powercon A/S leverde de installatie, met BAM Infra Nederland als onderaannemer. Netbeheerder Liander legde in totaal 4,4 kilometer kabel onder het IJ door, tussen een onderstation in Amsterdam-Noord en de PTA aan de Veemkade. Onder de kade en de steigerdekken ligt ook nog 8 kilometer aan kabel. De installatie is mede mogelijk gemaakt door subsidies van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie. Dick de Graaff, directeur Cruise Port Amsterdam: “Met de ingebruikname van walstroom zetten we een grote stap naar een stillere, schonere en duurzamere haven. Dit is goed voor bewoners, bezoekers en het klimaat en bewijst dat onze cruiseterminal de innovatiekracht heeft om de toekomst van verantwoord toerisme vorm te geven.”

Smart Energy Hub

Op de kade van de Passenger Terminal Amsterdam is een Smart Energy Hub gebouwd. In dit gebouw staan de installaties van de netbeheerder, de transformatoren en de walstroominstallaties opgesteld. Vanaf hier worden de walstroomkasten op de kade voorzien van stroom. Met het Cable Management System kan in totaal 50 meter kabel de walstroomkast uit worden gerold en aangesloten worden op het schip. De groene stroom komt onder andere van windmolenpark Ruigoord in de Amsterdamse haven.

Restcapaciteit als stroompunt voor de stad

Naast de inzet voor zeecruise, wordt onderzocht hoe het stroompunt op andere manieren kan worden ingezet. Denk aan het stimuleren van de verdere elektrificatie van de cruiseketen (zoals touringcars), maar ook om de stad te helpen verder te verduurzamen.

Bijdrage aan klimaatdoelen

Zeecruiseschepen die al aan de walstroom kunnen, krijgen voorrang in Amsterdam. Vanaf 2027 verplicht Port of Amsterdam het gebruik van walstroom voor de zeecruise. Zo draagt Port of Amsterdam met de ingebruikname van deze walstroominstallatie bij aan de ambitie van de stad om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dorine Bosman, Chief Investment Officer bij Port of Amsterdam: “Met deze walstroomvoorziening zetten we een belangrijke stap richting een leefbare stad, een duurzame haven en het verduurzamen van de cruise. De centrale ligging van de terminal vraagt om stille en schone oplossingen, en die bieden we nu.”

Foto: De walstroominstallatie werd op dinsdag 3 juni officieel geopend door wethouder Haven Hester van Buren.